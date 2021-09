मुंबई : छोट्या पडद्यावरील प्रसिद्ध आणि वादग्रस्त रियालिटी शो (Reality Show) म्हणजे बिग बॉस. बिग बॉसला प्रेक्षकांकडून खूप चांगली पसंती मिळते. या शोची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत असतात. नुकताच या शोचे पहिले ‘बिग बॉस ओटीटी’ (bigg boss OTT) हा सीझन पार पडला. आता लवकरच टीव्हीवर बिग बॉस सीझन 15 (bigg boss season 15) प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सध्या बिग बॉसच्या या सीझनची सोशल मीडियावर (Social Media) जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. या सीझनमध्ये कोण-कोणते सेलिब्रिटी सहभागी होणार त्यापासून ते हे सेलिब्रिटी किती मानधन घेतात हे जाणून घेण्याची प्रत्येकाला उत्सुकता असते. बिग बॉसचा शो होस्ट करणारा बॉलिवूडचा सुलतान अर्थात सलमान खान (Bollywood Actor Salman Khan) किती मानधन घेतो हे देखील प्रत्येकाला जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार सलमान खानने बिग बॉसच्या आगामी सीझनसाठी भलेमोठे मानधन घेतले आहे.Also Read - Riteish Dekhmukh Video: रितेश देशमुखने मजेशीर व्हिडिओ केला शेअर, म्हणाला- ‘माझी पत्नी मला देव समजते पण जेव्हा…’

LetsOTT Exclusive: #SalmanKhan will be paid a huge remuneration for Bigg Boss 15 – ₹350 crores for 14 weeks. pic.twitter.com/PgXeZgYp6p — LetsOTT GLOBAL (@LetsOTT) September 18, 2021

सलमान खान आणि बिग बॉस हे समीकरणंच झाले आहे. कारण गेल्या 10 वर्षांपासून सलमान खान या शोचे सूत्रसंचालन करत आहे. प्रेक्षकांना देखील सलमान खान या शोचा होस्ट म्हणून खूप आवडतो. सलमानलाच जास्त पसंती दिली जाते. सलमान खान बिग बॉसचा 15 वा सीझन देखील होस्ट करणार आहे. यावेळी सलमान खान या शोसाठी किती मानधन घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते आणि अखेर ती माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सलमान खानने या सीझनसाठी 350 कोटींचे मानधन घेले आहे.

सलमान खानची हे मानधन फक्त 14 आठवड्यांसाठीचे आहे. सलमान खानने बिग बॉसच्या या सीझनसाठी मिळणाऱ्या मानधनाबाबत काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. पण त्यांच्या या मानधनाविषयी जोरदार चर्चा सुरु आहे. LetsOTT GLOBAl या ट्विटर अकाऊंटवरुन सलमान खानच्या बिग बॉसच्या या सीझनच्या मानधनाविषयी माहिती देण्यात आली आहे. सलमान खानचा फोटो पोस्ट करत ‘LetsOTT Exclusive: #SalmanKhan will be paid a huge remuneration for Bigg Boss 15 – ₹350 crores for 14 weeks.’ असे ट्वीट त्यांनी केले आहे.