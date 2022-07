Bold Web Series on OTT: ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर (OTT Platform) चित्रपट आणि वेबसीरिजच्या प्रेक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. कोरोना काळात एका वर्षाहून अधिक काळ सिनेमागृह बंद होते. तेव्हा ओटीटीनेच प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. आता नव्या वेबसीरिजसोबत नवे चित्रपट देखील ओटीटीवर रिलीड होऊ लागले आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांचा कल या डिजिटल प्लॅटफॉर्मकडे वाढलाय. दर्जेदार कॉन्टेटसोबतच काही बोल्ड कॉन्टेन्ट देखील ओटीटीवर (Bold Web Series On OTT) मोठ्या प्रमाणात पाहिला जातोय. अशा काही वेबसीरिज आहेत ज्यात बोल्डनेसच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत, यात अनेक इंटिमेट सीन्स शूट करण्यात आले आहेत. या वेब सीरिज तुम्ही कुटूंबासोबत पाहणे टाळावे. अशाच काही वेबसीरिजविषयी (Bold Web Series Name List) आज आम्ही तुम्हाला माहिती देत आहोत.Also Read - Bold Web Series : उल्लूच्या 'या' वेब सीरिज ट्रेलरने वाढवलं इंटरनेटचे तापमान, लवकरच होणार रिलीज

मस्तराम (Mastram)

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील सर्वात बोल्ड वेब सिरीजमध्ये 'मस्तराम'चे नाव येते. या सीरिजमध्ये अभिनेत्रींनी खूप इंटिमेट सीन्स देण्यात आले आहेत. प्रेक्षकांनी ही सीरिज मोठ्या प्रमाणात पाहिली. या सीरिजने व्यूव्हजे सर्व रेकॉर्ड तोडले होते. परंतु एमएक्स प्लेअरवरील ही वेबसीरिज हटवण्यात आली आहे.

वाना हॅव अ गुड टाइम (Wanna Have a Good Time)

या सर्वात बोल्ड सिरीजच्या यादीत ‘वॉना हॅव अ गुड टाईम’चंही नाव आहे. या सीरिजमध्ये अनेक बोल्ड आणि इंटिमेट सीन्स शूट करण्यात आले आहेत. तुम्ही ही सीरिज तुमच्या कुटुंबासह पाहू शकणार नाही. या सीरिजमध्ये बोल्डनेसच्या सर्व मर्यादा पार केल्या आहेत.

रसभरी (Ruhaniyat)

या यादीत स्वरा भास्करची लोकप्रिय वेब सीरिज ‘रासभरी’चे नाव देखील आहे. ही वेबसीरिज तुम्ही फक्त एकट्यात पाहू शकता. या सीरिजमध्ये अभिनेत्री स्वरा भास्करने खूप बोल्ड सीन्स दिले आहेत. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत ही सीरिज अजिबात पाहू शकणार नाही.

लोलिता पीजी हाउस (Lolita PG House)

लोलिता पीजी हाऊस ही एक खूपच बोल्ड वेबसीरिज आहे. अभिनेत्री आभा पॉलच्या या मालिकेचे नाव ओटीटीवरील सर्वात बोल्ड सीरिजच्या यादीत आहे. या सीरिजमद्ये आभा पॉलने बोल्डनेसच्या सर्व मार्यादा पार करून अनेक इंटिमेट सीन्स दिले आहेत.

रुहानियत (Roohaniyat )

‘रोहनियत’ या वेबसिरीजची देखील खूप चर्चा झाली. या सीरिजमध्ये युविका चौधरी आणि अर्जुन बिजलानी यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत. या सीरिजचा पहिला सीझन लोकांना इतका आवडला की आता त्याच्या पुढच्या सीझनची मागणी येऊ लागली आहे. ‘रुहानियत’मध्येही बोल्ड सीन्सचा भरणा आहे.