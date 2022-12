Manoj Bajpayee ला मातृशोक, वडिलांनंतर एका वर्षात आईच्या निधनाने बसला धक्का!

Manoj Bajpayee Mother Dies : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेता मनोज वाजपेयीला (Manoj Bajpayee) मातृशोक झाला आहे. मनोज वाजपेयीची आई गीता देवी यांचे निधन झाले आहे. दिल्लीतील हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला (Manoj Bajpayee Mother Passes Away) आहे. त्या 80 वर्षांच्या होत्या. मनोज वाजपेयीची आई गेल्या अनेक दिवसांपासून आजारी होत्या. गेल्या 20 दिवसांपासून दिल्लीतील मॅक्स पुष्पांजली हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. गुरुवारी सकाळी साडेआठच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनेता मनोज वाजपेयीची आई गीता देवी यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु होते. अचानक तब्येत खराब झाल्यामुळे त्यांना दिल्लीतील पुष्पांजली मेडिकल सेंटर आणि मॅक्स सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी आणण्यात आले होते. आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून मनोज बाजपेयी आईला भेटण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये आला होता.

Our heartfelt condolences to you and your entire family @BajpayeeManoj on the sad demise of your Aadarniya mother .

ओम शांति !

🙏

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) December 8, 2022