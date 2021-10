मुंबई : बॉलिवूडचा (Bollywood) ‘सुलतान’ अर्थात अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतो. सलमान खानच्या जीवनशैलीबद्दल (Salman Khan Lifestyle) सर्वांनाच माहिती आहे. रॉयल लाईफस्टाईल (Royal Lifestyle) जगणारा सलमान खान आपल्या कुटुंबासोबत वांद्रे येथील गॅलेक्सी अपार्टमेंटमध्ये (Galaxy Apartment) राहतो. त्याचसोबत तो पनवेल येथील फार्म हाऊसवर (Farmhouse) देखील बराच वेळ घालवतो. सलमान खानच्या देशभरात अनेक मालमत्ता आहेत. आता या यादीमध्ये आणखी एक नाव जोडले गेले आहेत. सलमान खानने मुंबईमध्ये आणखी एक घर भाड्याने घेतले आहे.Also Read - Malaika Arora Bombay Times Fashion Week: पांढऱ्या शुभ्र गाऊन ड्रेसमध्ये मलायकाचा जबरदस्त रॅम्प वॉक, हॉट आणि बोल्ड फोटो पाहून चाहते घायाळ!

सलमान खानने अतिशय आलिशान आणि महागडे घर भाड्याने घेतले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने (Times of india) एका रिअल इस्टेट पोर्टलच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात असे म्हटले आहे की, सलमान खानने वांद्रे येथील आपल्या घराच्या जवळ एक डुप्लेक्ससाठी रेंट अ‍ॅग्रिमेंट फायनल (Salman Khan New Property) केले आहे. वांद्र्याच्या मकबा हाइट्सच्या 17 व्या आणि 18 व्या मजल्यावर हे डुप्लेक्स आलिशान घर आहे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सलमानने सध्या 11 महिन्यांच्या करारावर ही मालमत्ता घेतली आहे. असे सांगितले जात आहे की, 2,265 चौरस फूटांचे हे घर आहे आणि या डुप्लेक्सचा वापर राइटर पॅडसाठी केला जाणार आहे. या डुप्लेक्सचे भाडे ऐकल्यानंतर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल. सलमान खान या घरासाठी महिन्याला 8.25 लाख रुपये भाडे देणार आहे.

सलमान खानच्या वर्कफ्रंटबद्दल (Salman Khan Workfrunt) सांगायचे झाले तर, सलमान खान सध्या त्याच्या आगामी चित्रपटाच्या शुटिंगमध्ये व्यग्र आहे. नुकताच सलमान खानने आपला आगामी चित्रपट ‘अंतिम : द फाइनल ट्रूथ’ (Antim Movie) च्या प्रदर्शनाच्या तारखेची घोषणा केली. त्याचसोबत सलमान खान लवकरच ‘टायगर 3’ (Tiger -3 Movie) चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.