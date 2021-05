मुंबई : ज्येष्ठ संगीतकार राम-लक्ष्मण (music director Ram Laxman) यांचे निधन झालं आहे. वयाच्या 78 व्या वर्षी नागपूर येथे त्यांचे निधन झाले. राम लक्ष्मण यांच्या निधनाची बातमी कळताच बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेता सलमान खान (actor Salman Khan) याने दु:ख व्यक्त केले आहे. सलमान खानच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या सुपरहिट चित्रपटातील (Superhit Movie) गाण्यामागे राम लक्ष्मण यांचा हात होता. त्यांनी सलमान खानच्या‘मैने प्यार किया’, ‘हम आपके है कौन’,‘हम साथ साथ है’या सुपरहिट चित्रपटांतील गाण्यांना संगीत दिले आहे. Also Read - 'भाईजान' मदतीसाठी आला धावून, गरजू कोरोना रुग्णांना मोफत देणार ऑक्सिजन कंसंट्रेटर

राम लक्ष्मण यांचे खरे नाव विजय काशीनाथ पाटील (Vijay Patil) असे होते. ते विजय पाटील म्हणून नाही तर संगीतकार राम लक्ष्मण म्हणून ओळखले जात होते. राम लक्ष्मण यांच्या निधनाची बातमी कळताच सलमान खानने भावूक होत ट्वीट (Salman khan tweet) केले आहे. त्याने ट्वीटमध्ये असे म्हटले आहे की, ' 'मैने प्यार किया', 'पत्थर के फूल', 'हम साथ साथ है', 'हम आपके है कौन' या माझ्या यशस्वी चित्रपटांचे संगीत दिग्दर्शक राम लक्ष्मण यांचे दुर्दैवी निधन झाले आहे. त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो. त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती सहानुभूती!'

Ram Laxman, music director of my successful films like maine pyaar kiya, patthar ke phool, hum saath saath hain, hum apke hain kaun has sadly passed away. May his soul rest in peace. Condolences to the bereaved family.

