मुंबई : ‘गदर- एक प्रेम कथा’ (gadar ek prem katha) हा चित्रपट बॉलिवूडच्या (Bollywood) सुपरहिट चित्रपटांपैकी (Superhit Movie) एक आहे. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर (Box Office) यशाची अनेक शिखरे पार केली. 20 वर्षांपूर्वी प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या या चित्रपटाची क्रेझ आजही प्रेक्षकांमध्ये पाहायाला मिळत आहे. हा चित्रपट चाहत्यांमध्ये आजही जिवंत आहे. या चित्रपटातील दृश्यांपासून ते संवादापर्यंत आणि गाण्यांनी प्रेक्षकांना अक्षरश: वेड लावले होते. 20 वर्षांनंतर या चित्रपटाचा सिक्वेल ‘गदर -2’ (Gadar – 2) प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाची घोषणा केल्यापासून प्रेक्षकांमध्ये कमालीचा उत्साह पाहायला मिळत आहे.Also Read - VIDEO: अरेरे... पुरस्कार सोहळ्यात कॅमेऱ्यासमोर सिंगरचा ड्रेस खांद्यावरुन घसरला, ड्रेस सांभाळत अशी दिली रिअ‍ॅक्शन!

‘गदर 2’ चित्रपटाच्या शुटिंगला (Gadar 2 Shooting) सुरुवात झाली आहे. या चित्रपटाच्या शुटिंगचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हायरल होणाऱ्या फोटोमध्ये सनी देओल आणि अमीषा पटेल त्यांच्या आधीच्या चित्रपटात ज्या ड्रेसिंगमध्ये होते तसेच दिसत आहे. सनी देओलने डोक्यावर पांढऱ्या रंगाची पगडी बांधलेली दिसत आहे तर अमीषा पटेलने पांढरा आणि नारंगी रंगाचा ड्रेस घातला आहे. हा फोटो व्हायरल (Photo Viral On Social Media) झाल्यानंतर नेटिझन्सनी त्यावर खूप कमेंट्स करत गदरच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. Also Read - Salman Khanच्या 'अंतिम'ची बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई, तिसऱ्या दिवशी कमावले 7.75 कोटी!

After two decades the wait is finally over!

Announcing the biggest ever sequel in Indian cinema. Presenting to you the motion poster of #Gadar2.@iamsunnydeol @ameesha_patel @iutkarsharma @Anilsharma_dir @anilsharmaprod @Mithoon11 @ZeeMusicCompany @ZEE5India @zeecinema pic.twitter.com/Eux2iFcSgO

— Zee Studios (@ZeeStudios_) October 15, 2021