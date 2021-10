मुंबई : ‘गदर- एक प्रेम कथा’ (gadar ek prem katha) हा चित्रपट बॉलिवूडच्या (Bollywood) सुपरहिट चित्रपटांपैकी (Superhit Movie) एक आहे. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर (Box Office) यशाची अनेक शिखरे पार केली. 20 वर्षांपूर्वी प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या या चित्रपटाची क्रेझ आजही प्रेक्षकांमध्ये पाहायाला मिळत आहे. हा चित्रपट चाहत्यांमध्ये आजही जिवंत आहे. या चित्रपटातील दृश्यांपासून ते संवादापर्यंत आणि गाण्यांनी प्रेक्षकांना अक्षरश: वेड लावले होते. अशामध्ये या चित्रपटाबाबत एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. 20 वर्षांनंतर या चित्रपटाचा सिक्वेल ‘गदर -2’ (Gadar – 2) ची घोषणा करण्यात आली आहे.Also Read - Cruise Drugs Party: जेलमध्ये आर्यन खानची नवी ओळख कैदी नंबर- N956, शाहरुख खानने मनी ऑर्डरने पाठवले ऐवढे पैसे!

After two decades the wait is finally over!

Announcing the biggest ever sequel in Indian cinema. Presenting to you the motion poster of #Gadar2.@iamsunnydeol @ameesha_patel @iutkarsharma @Anilsharma_dir @anilsharmaprod @Mithoon11 @ZeeMusicCompany @ZEE5India @zeecinema pic.twitter.com/Eux2iFcSgO

— Zee Studios (@ZeeStudios_) October 15, 2021