Vicky Kaushal And Katrina Kaif Fires Lohri Pics: 13 जानेवारीला अर्थात भोगीच्या दिवशी लोहरीचा सण (Lohri Festival 2022) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. नवविवाहीत दाम्पत्यासाठी (New Married Couple) लोहरीचा सण खास असतो. आपल्या जोडीदारासोबत अग्‍न‍िदेवाचा पूजा करून परिक्रमा केल्याने दोघांमधील नातेसंबंध आणखी घट्ट बनतात, अशी लोहरी सणाची (Lohri 2022) परंपरा आहे. लोहरी सणानिमित्त (first lohri Katrina Kaif) बॉलिवूड अभिनेता विकी कौशल ( Vicky Kaushal) आणि अभिनेत्री कतरिना कैफ (Katrina Kaif) रोमँटिक झाल्याचे पाहायला मिळाले.

शीख धर्मानुसार, लोहरी सण नविवाहित दाम्पत्य आणि नवजात शिशुंना शुभेच्छा देण्यासाठी साजरा केला जातो. विकी कौशलने पत्नी कतरिनासोबत मोठ्या उत्साहात लोहरी सण सेलिब्रेट केला.

View this post on Instagram A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)

लाल रंगाच्या सूटमध्ये कतरिना कैफ आणि ब्लॅक हूडी आणि ट्रॅक पँटमधीव विकीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. विकी आणि कतरिना एकमेकांच्या मिठीत हरवले होते. सध्या विकी आणि कतरिनाच्या पहिल्या लोहरी सणाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

विकी कौशल आणि कतरिनाला चाहते लोहरी सणाच्या भरभरून शुभेच्छा देखील देत आहे. दोघांमधील प्रेम असेच कामय राहो, अशी परमेश्वराकडे प्रार्थना देखील देत आहेत.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)



तुम्हाला माहित असेलच विकी आणि कतरिना गेल्या वर्षी 9 डिसेंबरला विवाहाच्या बंधनात अडकले. राजस्थानमधील सिक्स सेंस फोर्ट बरवारा हॉटेलमध्ये दोघांचा शाही विवाह पार पडला. आता नवे दाम्पत्य मुंबईतील जुहू येथील त्यांच्या नव्या घरात शिफ्ट झाले आहेत.