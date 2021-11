मुंबई : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसला (Jacqueline Fernandez) नुकताच मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अडकली होती. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी तिला दिल्लीच्या ईडी कार्यालयापर्यंत जावे लागले होते. अशामध्ये आता जॅकलिन फर्नांडिसचे काही फोटो तपास यंत्रणांच्या हाती लागले आहेत. हे फोटो पाहून अभिनेत्री आणि सुकेश यांच्यात जवळीक वाढल्याचे संकेत मिळत आहेत. 200 कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील (200 crore extortion case) आरोपी सुकेश चंद्रशेखरसोबतच्या (Sukesh Chandrashekhar) नात्यामुळे जॅकलिन फर्नांडिस पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पण जॅकलिनने ती सुकेशला डेट करत नसल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे.Also Read - PHOTOS: Rakhi Sawantने पती Riteshसोबत बिग बॉसच्या घरात केली एन्ट्री, अशी सुरु झाली होती लव्हस्टोरी!

तपास यंत्रणेच्या (investigative agency) हाती लागलेली सुकेश आणि जॅकलीनचे फोटो (Sukesh and Jacqueline Photo) सोशल मीडियावर व्हायरल (Photo viral on Social Media) होत आहेत. सुकेश चंद्रशेखरवर 200 कोटींच्या खंडणी प्रकरणाचा खटला सुरु आहे. सुकेश आणि जॅकलीनच्या या फोटोंमुळे पुन्हा एकदा अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जॅकलिन फर्नांडिस आणि सुकेश चंद्रशेखर यांच्या नात्याबाबत ही बातमी आज पहिल्यांदाच आली नाही. यापूर्वी 23 ऑक्टोबर रोजी चंद्रशेखरच्या वकिलाने मीडियाला सांगितले होते की, 'जॅकलीन 200 कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी सुकेशला डेट करत होती. आता या दोघांचा एक फोटो प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये दोघे खूपच सुंदर दिसत आहेत. दोघांची चांगली बाँडिंग या फोटोत दिसत आहे.'

दरम्यान, सुकेश चंद्रशेखर अंतरिम जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आल्याचे वृत्त आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दिलेल्या माहितीनुसार, सुकेश तिहार तुरुंगातून (Tihar Jail) दीड महिन्यांसाठी पॅरोलवर चेन्नईला (Chennai) गेला होता. तर जॅकलिनला तो तीन वेळा भेटला होता. सुकेशने जॅकलीनच्या येण्या-जाण्यासाठी खासगी जेटचीही व्यवस्था केली होती, असे सांगण्यात येत आहे. सुकेश चंद्रशेखरशी संबंधित प्रकरणात गेल्या महिन्यात ईडीने जॅकलिनची सुमारे 7 तास चौकशी केली होती. सुकेश आणि त्याची पत्नी अभिनेत्री मारिया पॉल यांच्यावर 200 कोटी रुपयांच्या खंडणीचा खटला सुरू आहे. मात्र, या सर्व आरोपांवर जॅकलिनच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, 'जॅकलिनला ईडीने साक्षीदार म्हणून बोलावले असून तिने तिचे म्हणणे नोंदवले आहे.'