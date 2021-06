मुंबई : ‘कबीर सिंह’ (Kabir Singh Movie) चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रसिद्धी मिळालेली बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री कियारा आडवाणी ( Actress Kiara Advani) नेहमीच चर्चेत असते. आपलं सौंदर्य आणि बोल्ड अवताराने (Bold Look) सर्वांना वेड लावणारी कियारा आडवाणी सोशल मीडियावर (Social Media) आपल्या फोटो आणि व्हिडिओने (Photo and Video) धुमाकूळ घातलाना दिसते. कियाराने नुकताच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट केला असून हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये कियारा अंडर वॉटर स्विमिंग (Under Water Swimming) करताना दिसत आहे. कियाराच्या या व्हिडिओला तिच्या चाहत्यांकडून खूप चांगली पसंती मिळत आहे. Also Read - Dilip Kumar : श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप कुमार रुग्णालयात दाखल

बॉलिवूडमध्ये कियारा आडवाणी आपल्या ग्लॅमरस आणि हॉट (Glamorous and Hot Look) अंदाजासाठी खूपच प्रसिद्ध आहे. बॉलिवूडच्या सुंदर अभिनेत्रींमध्ये तिचे नाव घेतले जाते. कियारा आडवाणीने नुकताच आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर (Instagram Account) एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओत कियारा आडवाणी ‘जलपरी’ होऊन पाण्यामध्ये माशांसोबत रेस (Kiara Advani Racing With Fish) लावताना दिसत आहे. या व्हिडिओत कियाराने नियॉन कलरची बिकिनी (Niyon Colour Bikini) घातली आहे. कियारा आडवाणीचा या व्हिडिओत हॉट आणि ग्लॅमरस अंदाज पाहायला मिळत आहे. या व्हिडिओला लाखो लाइक्स मिळाले आहेत.

सोशल मीडियावर कियारा आडवाणीचा हा स्विमिंग व्हिडिओ (Swimming Video) खूपच व्हायरल होत आहे. कियाराच्या चाहत्यांनी तिच्या या ग्लॅमरस अंदाजवर भरभरुन कमेंट करत तिच्या स्विमिंगचे कौतुक केले आहे. एका युजर्सने कमेंट्स करत असे लिहिले आहे की, ‘सेक्सी फिश’ (Sexy Fish) तर आणखी एका युजर्सने लिहिले आहे की, ‘ओहो जलपरी’. कियारा आडवणीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर कियारा लवकरच अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) सोबत ‘शेरशाह’ आणि अभिनेता कार्तिक आर्यनसोबत (Kartik Aryan) ‘भूल भुलैया’ चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.