Malaika Arora Car Accident : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री मलायका अरोराच्या (Malaika Arora) गाडीला अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. शनिवारी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर (Mumbai-Pune Express Way) खोपोलीतील खालापूर टोलनाक्याजवळ (Khalapur Toll Plaza) मलायकाच्या कारला अपघात झाला. अपघातामध्ये मलायकाला किरकोळ दुखापत झाली. नवी मुंबईच्या अपोलो रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरु आहेत.Also Read - Ajay Devgn Birthday: करिश्मा कपूरमुळे अजय देवगण आणि रवीना टंडनचं नातं तुटलं, अभिनेत्रीने केला होता आत्महत्येचा प्रयत्न!

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर मलायका अरोराच्या कारला अपघात झाला. खालापूर टोलनाक्याजवळ पाच-सहा वाहने एकमेकांना धडकली. या गाड्यांमध्ये मलायका अरोराच्या कारचादेखील समावेश होता. अपघातामध्ये मलायकाच्या कारच्या पुढच्या भागाचे नुकसान झाले आहे. राज ठाकरेंच्या सभेला जाणाऱ्या मनसेच्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने मलायका अपोलो रुग्णालयात (Apollo Hospital) दाखल करण्यात आले. Also Read - Jammu-Kashmir Accident: लग्नाच्या वऱ्हाडावर काळाचा घाला, जम्मू-काश्मीरमध्ये दरीत गाडी कोसळून 9 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू!

Actor Malaika Arora received minor injuries after her car met with an accident near Khalapur Toll Plaza in Mumbai, earlier today. She was hospitalized at Apollo hospital in Navi Mumbai. pic.twitter.com/OeTJGOk1EJ

— ANI (@ANI) April 2, 2022