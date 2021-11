मुंबई: अभिनेत्री पूनम पांडे (Poonam pandey) हिला तिचा पती सॅम बॉम्बे (Sam Bombay) याने बेदम मारहाण केल्याची माहिती समोर आली आहे. पूनम पांडे हिला सोमवारी रात्री उशीरा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. तर तिच्या पतीला मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) अटक केली आहे. सॅम बॉम्बे याने पूनमला बेदम मारहाण (Beating and domestic violence) केली. तसेच तिचं डोकं भिंतीवर आपटलं आहे. पूनम पांडेच्या तक्रारीनंतर वांद्रे पोलिसांनी (Bandra Police) सॅम बॉम्बे याला (Sam Bombay Arrested) पोलिसांनी सोमवारी अटक केली आहे. सॅम बॉम्बे याला कोर्टात हजर करण्यात आलं असता त्याला 3 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.Also Read - Engineering Admissions 2021: विद्यार्थ्यासाठी मोठी बातमी! 18 नोव्हेंबरपर्यंत इंजिनिअरिंगसाठी ऑनलाइन प्रवेश अर्जाची मुदत

पूनम पांडे हिने पती सॅम बॉम्बे याच्याविरोधात मारहाणीची तक्रार दाखल केली होती. पूनम पांडेने तिच्या पतीवर मारहाण आणि घरगुती हिंसाचाराचा आरोप केला आहे. मुंबईच्या वांद्रे पोलिसांनी तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन सॅम बॉम्बे याला अटक केली आहे. Also Read - Breaking news: कमला नेहरू हॉस्पिटलमध्ये भडकली भीषण आग, तीन चिमुरड्यांचा होरपळून मृत्यू

Maharashtra | Actress Poonam Pandey’s husband Sam Bombay was arrested yesterday in Mumbai after the actress complained that he assaulted her. Poonam Pandey was admitted to a hospital: Mumbai Police

— ANI (@ANI) November 8, 2021