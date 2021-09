मुंबई : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री सारा अली खान (Actress Sara Ali Khan) आपल्या सौंदर्य आणि क्युटनेसमुळे नेहमीच चर्चेमध्ये असते. सोशल मीडियावर (Social Media) सक्रीय असणारी सारा अली खान नेहमी आपले सुंदर आणि हॉट फोटो पोस्ट (Sara Ali Khan Hot Photos) करत असते. साराने 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘केदारनाथ’ चित्रपटातून (Kedarnath Movie) बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आहे. सारा नेहमी आपल्या हॉट आणि बोल्ड फोटोंनी (Sara Ali Khan Bold And Hot Photos) सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत असते. साराच्या या अंदा पाहून तिचे चाहते घायाळ झाल्याशिवाय राहत नाही.Also Read - Viral Video: टॉलिवूड अभिनेता साई धरम तेजच्या स्पोर्ट्स बाईकला भीषण अपघात, सीसीटीव्ही फूटेज होतेय व्हायरल!

सारा अली खानने तिच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन (Sara Ali Khan Instagram Account) तिचे काही फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये साराने निऑन कलरची बिकिनी घातलेली दिसत आहे. साराच्या या बॅकलेस बिकिनीमधील फोटोंनी सोशल मीडियावर आग लावून टाकली आहे. तिचा हा बोल्ड आणि हॉट अवतार सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. साराने मॅचिंग ब्रेसलेट आणि नेल पेंट लावली आहे. तिच्या या फोटोंनी चाहत्यांना घायाळ करुन टाकले आहे. Also Read - Vighnaharta Song: गणेशोत्सवाचे औचित्य साधत सलमान खानचे नवीन गाणं रिलीज, विघ्नहर्ता गाण्याचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ

सारा अली खानने हे फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर करत कॅप्शनमध्ये असे लिहिले आहे की, ‘Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant’ साराच्या या फोटोला 12 लाखांपेक्षा जास्त लाईक्स मिळाले आहेत. तसंच तिच्या या फोटोंवर भरभरुन कमेंट्स करत चाहत्यांनी तिच्या सौंदर्याचे कौतुक केले आहे.