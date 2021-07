मुंबई: बॉलिवूड अभिनेत्री यामी गौतम (Bollywood Actress Yami Gautam) लग्नामुळे चर्चेत असतानाच तिला अमंलबजावणी संचलनालयानं (Enforcement Directorate-ED) मोठा दणका दिला आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन अधिनियम कायद्यांतर्गत (FEMA-Foreign Exchange Management Act) हे समन्स बजावण्यात आले आहे. यामी नुकतीच दिग्दर्शक आदित्य धरसोबत लग्नबंधनात अडकली. मात्र, ती मुंबईत परतत नाही तोच तिला ED नं समन्स जारी केले आहे. Also Read - पाकिस्ताननंतर इराणमध्ये दिसली Aishwarya Raiची डुप्लिकेट, बोल्डनेस पाहून तुम्हाला बसेल धक्का

यामीला येत्या 7 जुलैला ED समोर (Enforcement Directorate ) चौकशीसाठी हजर राहावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, यामीला ED दुसरा समन्स जारी केला आहे. मुंबईत ED च्या झोन 2 मध्ये चौकशी होणार आहे. यामीनं FEMA संबंधित उल्लंघन केल्याप्रकरणी चौकशीकरता बोलवण्यात आलं आहे.

Mumbai: Enforcement Directorate (ED) summons actor Yami Gautam, asking her to appear before them next week to record her statement in connection with alleged irregularities under FEMA (Foreign Exchange Management Act).

