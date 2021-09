मुंबई : ड्रग्ज प्रकरणात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (Narcotics Control Bureau) अटक केल्यानंतर मुंबईतील न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेता अरमान कोहलीला (Armaan Kohli) 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणानंतर एनसीबीने पुबॉलिवूड ड्रग्ज प्रकरणाचा (Bollywood Drugs Case) कसून तपास सुरू केला आहे. आतापर्यंत बॉलिवूडमधील अनेक प्रसिद्ध अभिनेते आणि अभिनेत्रींची ड्रग्ज प्रकरणात चौकशी करण्यात आली आहे.Also Read - Bollywood Drugs Case: बॉलिवूड अभिनेता अरमान कोहलीला अटक, ड्रग्ज प्रकरणी NCBची कारवाई!

गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी टीव्ही अभिनेता गौरव दीक्षितला (Gaurav Dixit) अटक केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बॉलिवूड अभिनेता अरमान कोहलीच्या घरावर एनसीबीने छापेमारी केली होती. या छाप्यात अरमानच्या घरामध्ये ड्रग्जचा (Drugs) साठा सापडला. त्यामुळे एनसीबीने त्याला अटक केली होती. त्यानंतर आता अरमानला 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोच्या (NCB) टीमने शनिवार सकाळी हाजी आली (Haji Ali Area) परिसरात छापा टाकला होता. यावेळी त्यांनी ड्रग्ज पेडलर अजय राजू सिंहला (Drugs peddler Ajay Raju Singh) अटक केली. अजयची चौकशी केल्यानंतर अभिनेता अरमान कोहलीचे नाव समोर आले होते. त्यानंतर एनसीबीने अरमान कोहलीच्या घरावर छापा टाकला त्यावेळी त्याच्या घरात काही अंमली पदार्थ अढळून आले. त्यानंतर एसबीने त्याला ताब्यात घेत चौकशी केली आणि रविवारी सकाळी त्याला अटक करण्यात आली होती.