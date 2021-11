मुंबई : बॉलिवूडची क्वीन अर्थात अभिनेत्री कंगना राणावत (Actress Kangana Ranaut) नेहमी काहीना काही कारणास्तव चर्चेत असते. कधी वादग्रस्त वक्तव्य तर कधी वादग्रस्त पोस्टमुळे ती ट्रोल होत असते. नुकताच कंगना राणावतने नव्या वादाला तोंड फोडले. देशाला 1947 मध्ये मिळालेले स्वातंत्र्य (indian Freedom) हे स्वातंत्र्य नसून ती भीक होती, खरे स्वातंत्र्य तर 2014 मध्ये मिळाले, असे वादग्रस्त वक्तव्य कंगनाने केले आहे. या वक्तव्यावरुन कंगनावर जोरदार टीका होत आहे. तसंच सोशल मीडियावर (Social Media) फक्त नेटकरीच नाही तर बॉलिवूड सेलिब्रिटी (Bollywood Celebrities)देखील तिला ट्रोल करत आहे. बॉलिवूडचे गीतकार आणि लेखक जावेद अख्तर (Bollywood lyricist and writer Javed Akhtar) यांनी कंगनाला या वक्तव्यावरुन खडेबोल सुनावले आहेत.Also Read - Super Exclusive Maharashtra Violence: मालेगाव-अमरावती आणि नांदेडमध्ये अचानक का भडकला हिंसाचार? जाणून घ्या सत्य!

It is totally understand . Why would all those who had nothing to do with freedom movement feel bad if some calls our freedom just a “ bheek”

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) November 18, 2021