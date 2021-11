मुंबई : दिग्दर्शक रोहित शेट्टीचा (Director Rohit Shetty) सुपरहिट चित्रपट ‘सूर्यवंशी’ चित्रपट (Sooryavanshi Movie)आपली चांगली जादू करताना दिसत आहे. दिवाळीत (Diwali 2021) प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई केली आहे. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) आणि कतरिना कैफचा (Katrina Kaif)स्टारर या चित्रपटाने अवघ्या 5 दिवसांत 100 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.Also Read - Vicky Kaushalच्या लग्नाबाबत त्याची एक्स गर्लफ्रेंड Harleen Sethiने दिली रिअ‍ॅक्शन, म्हणाली - 'मला पुन्हा त्या...'

#Sooryavanshi packs a STRONG NUMBER on Day 6… Good word of mouth + lack of major #Hindi film this Fri gives it a chance to score in Week 2… Fri 26.29 cr, Sat 23.85 cr, Sun 26.94 cr, Mon 14.51 cr, Tue 11.22 cr, Wed 9.55 cr. Total: ₹ 112.36 cr. #India biz. pic.twitter.com/F5U16NUbq2

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 11, 2021