मुंबई : बॉलिवूडचा (Bollywood) सुपरस्टार अक्षय कुमारचा (Actor Akshay Kumar) बहुप्रतिक्षित ‘सूर्यवंशी’ चित्रपट (Sooryavanshi Movie) लवकरच तुमच्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट येत्या दिवाळीमध्ये (Diwali 2021) धमाका करणार आहे. सूर्यवंशी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेची घोषणा करण्यात आली आहे. येत्या 5 नोव्हेंबर म्हणजे दिवाळीमध्ये सूर्यवंशी चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत होत. अखेर प्रदर्शनाच्या तारखेची घोषणा झाल्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.Also Read - Gadar 2 Motion Poster Release: 20 वर्षांनंतर पुन्हा पडद्यावर धुमाकूळ घालायला येतोय गदर चित्रपटाचा सिक्वेल, मोशन पोस्टर रिलीज!

Interval hua khatam, now it’s showtime! #Sooryavanshi releasing this Diwali, 5th November at a cinema near you. Come celebrate with us. #BackToCinemas pic.twitter.com/JF2QE80Efp

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 15, 2021