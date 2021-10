मुंबई : ऐन दिवाळीमध्ये (Diwali 2021) बॉलिवूडवर (Bollywood) शोककळा पसरली आहे. बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते युसूफ हुसैन यांचे निधन (Yusuf Husain Passes Away) झाले आहे. त्यामुळे बॉलिवूडला मोठा धक्का बसला आहे. युसूफ हुसैन यांचे जावई आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक हंसल मेहता (Hansal Mehata) यांनी सोशल मीडियावर (Social Media) भावनिक पोस्ट करत युसूफ हुसैन यांचे निधन झाल्याचे सांगितले. युसूफ हुसैन यांच्या अचानक निधनामुळे बॉलिवूड सेलिब्रिटींसह (Bollywood Celebrities) त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. सोशल मीडियावर पोस्ट (Social Media Post) करत अनेकांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.Also Read - BIG NEWS: महापालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून गिफ्ट, मिळणार 20 हजार रुपये दिवाळी बोनस

Also Read - DIY Skin Whitening Face Pack: दिवाळीपूर्वी चेहऱ्यावर येईल ग्लो, या फेसपॅकचा करा वापर!

हंसन मेहता यांनी ट्वीट (Hasan Mehata Tweet) करत असे म्हटले आहे की, 'मी शाहिद या चित्रपटाचे 2 शेड्युल पूर्ण केले होते. पण काही कारणांमुळे मी अडकलो होतो. मी अडचणीत सापडलो होतो. चित्रपट निर्माता म्हणून माझी कारकीर्द संपत आली होती. त्याचवेळी ते माझ्याजवळ आले. त्यांनी मला सांगितले की माझ्याकडे एक फिक्स्ड डिपॉझिट आहे. मला त्याचा काहीही उपयोग नाही. तू जर अडचणीत असशील तर…असे सांगतच त्यांनी एका चेकवर सही केली. यानंतर शाहिद चित्रपट पूर्ण झाला. ते माझ्या वडिलांसारखे होते. मात्र आज ते निघून गेले. युसूफ सर, या नवीन आयुष्यासाठी मी कायम तुमचा ऋणी असेल. आज खरंच मी अनाथ झालो आहे. आता आयुष्य पूर्वीसारखं राहणार नाही. मला तुझी खूप आठवण येईल. माझी उर्दूही खराब राहिल आणि लव्ह यू लव्ह यू लव्ह यू,' हंसल मेहता हे युसूफ हुसैन यांचे जावई आहेत. हंसल मेहता यांनी युसूफ हुसैन यांची मुलगी सफीना हुसैन (Safeena Husain) हिच्यासोबत लग्न केले आहे.

#RIP Yusuf ji. We worked together in several films starting with Kuch na kaho and lastly on Bob Biswas. He was gentle, kind and full of warmth. Condolences to his family. 🙏🏽 pic.twitter.com/6TwVnU0K8y

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) October 30, 2021