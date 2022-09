Brahmastra Box Office Collection: बॉलिवूड (Bollywood) सुपरस्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) आणि आलिया भटचा (Alia Bhatt) ‘ब्रह्मास्त्र’ चित्रपट (Brahmastra Movie) नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. हा चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. हा चित्रपट चित्रपटगृहात चांगलाच धुमाकूळ घालत आहे. सलग तीन दिवस या चित्रपटाने जबरदस्त (Brahmastra Box Office Collection) कमाई केली आहे. रविवारी तर या चित्रपटाने खूपच चांगली कमाई केली आहे. अयान मुखर्जीच्या या चित्रपटाने आतापर्यंत बॉक्स ऑफिसवर 150 कोटी रुपयांचा गल्ला पार केला आहे. ब्रह्मास्त्र हा रणबीर कपूरचा सर्वात मोठा ओपनिंग चित्रपट ठरला आहे. याआधी हा विक्रम ‘संजू’च्या नावावर होता.Also Read - Health Tips : पोटावर झोपायला आवडत असेल तर व्हा सावध, होऊ शकतात मोठे दुष्परिणाम!

रणबीर कपूरचा ‘शमशेरा’ बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला. यावेळी आलिया भट्ट त्याच्यासाठी खूपच लकी ठरली आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी जगभरात 75 कोटींची कमाई केली होती. दुसऱ्या दिवशी हा आकडा 160 कोटींवर पोहोचला होता. सोशल मीडियावर ब्रह्मास्त्रवर बहिष्कार सुरू आहे. असे असताना देखील चित्रपटाने जबरदस्त कमाई केली आहे. Also Read - Pitru Paksha 2022: पितृ पक्षात दान करणे मानले जाते शुभ, 'या' वस्तूंचे दान केल्याने मिळतो आशीर्वाद!

BRAHMĀSTRA 2-DAYS BOX OFFICE 🤞🕉💥

प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है इस दुनिया में ।

Thank you to all our audiences, for spreading Love and Light in Cinemas this weekend ! ❤️💥

Book tickets now!

BMS – https://t.co/qjPVPFw8u1

Paytm – https://t.co/eVmK21MLmv#Brahmastra pic.twitter.com/dhuNsYImZX

— BRAHMĀSTRA (@BrahmastraFilm) September 11, 2022