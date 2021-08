नवी दिल्ली : बॉलिवूडचा रॅप सिंगर यो यो हनी (Yo Yo Honey Singh) सिंगविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हनी सिंगची (हरदेश सिंह) पत्नी शालिनी तलवार (Yo Yo Honey Singh Wife Shalini Talwar) यांनी त्याच्या विरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणानंतर दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टाने हनी सिंगला नोटीस बजावली आहे. (Case Against Yo Yo Honey Singh: Case Against Yo Yo Honey Singh, Wife Shalini Talwar Reported Domestic Violence)

Case filed against Bollywood singer & actor 'Yo Yo Honey Singh (Hirdesh Singh) by his wife Shalini Talwar under the Protection of Women from Domestic Violence Act. Delhi's Tis Hazari Court has issued notice to the singer and sought his response over it

— ANI (@ANI) August 3, 2021