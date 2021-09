मुंबई: ‘कोई मिल गया’ फेम अभिनेता रजत बेदी (Koi Mil Gaya actor Rajat Bedi) याच्या विरोधात डीएन नगर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रजत बेदीवर (Rajat Bedi) एका व्यक्तीला कारनं ठोकल्याचा आरोप आहे. रजतनं जखमी व्यक्तीला कपूर हॉस्पिटलमध्ये (Kapoor Hospital, Mumbai) दाखल केलं आहे. काल सायंकाळी (September 6, 2021) अंधेरीत रजत बेदीच्या कारला (Rajat Bedi Car Accident) अपघात झाला होता. अपघातात जखमी व्यक्तीची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे रजत बेदी याला अटक होण्याची शक्यता आहे.Also Read - Leena Maria Paul arrested: अभिनेत्रीला बेड्या, पतीसोबत केलं धक्कादायक कृत्य

मीडिया रिपोर्टनुसार, अभिनेता रजत बेदीनं अपघातग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबाला आश्वासन दिलं, की त्याला त्याचे पूर्ण उपचार मिळतील. मात्र, त्यानंतर रजत घरी निघून गेला. डीएन नगर पोलिसांनी सांगितलं की, रजत बेदीविरोधात आयपीसी आणि मोटार वाहन कायद्यांतर्गत तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. आतापर्यंत त्याला अटक झालेली नाही. मात्र, अपघातग्रस्त व्यक्तीची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्याला आयसीयूमध्ये ऑक्सिजन सपोर्टवर ठेवण्यात आलं आहे. त्याला रक्ताची गरज आहे. Also Read - Ganeshotsav 2021: गणेशोत्सवासाठी मुंबई पोलिस सज्ज, नियमांचे पालन न केल्यास होणार कारवाई

Mumbai: Case registered against actor Rajat Bedi in DN Nagar PS for allegedly hitting a person with his car in Andheri area

The actor brought the injured to Cooper hospital, where he (actor) told he had hit the victim with his car. Victim admitted to hospital: DN Nagar police

