Chandigarh University MMS Case : पंजाबच्या (Punjab) चंदीगडमधील एका युनिव्हर्सिटीमध्ये (Chandigarh University) 60 मुलींचे अंघोळ करतानाचे व्हिडिओ तयार करुन ते सोशल मीडियावर (Social Media) टाकण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. याप्रकरणावर देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. बॉलिवूडचा (Bollywood) ‘रिअल लाईफ हिरो’ अर्थात अभिनेता सोनू सूदने (Actor Sonu Sood) या घडलेल्या प्रकाराबाबत सोशल मीडियावर ट्वीट करत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने पीडित विद्यार्थिनींबरोबर या कठीण प्रसंगात उभं राहण्यासाठी सर्वांना आवाहन केले आहे.Also Read - शॉर्ट आणि डीप नेक ड्रेसमध्ये Janhvi Kapoor चे बोल्ड फोटोशूट, किलर लूक पाहून चाहते फिदा!

सोनू सूदने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर ट्वीट करत असे म्हटले आहे की, ‘चंदीगड विद्यापीठात घडलेला प्रकार अतिशय दुर्दैवी आहे. आपल्या बहि‍णींना साथ देण्याची, त्यांच्या बरोबर उभं राहण्याची ही वेळ आहे. एक जबाबदार समाज म्हणून आपण उदाहरण निर्माण केले पाहिजे. हा कठीण प्रसंग फक्त पीडित विद्यार्थिनींसाठी नसून आपल्या सगळ्यांसाठी आहे.’, असे ट्वीट करत सोनू सूदने सर्वांना या विद्यार्थिनींसोबत उभं राहण्याचे आवाहन केले आहे. Also Read - Girlfriend-Boyfriend Video: बॉयफ्रेंड समोर केला नखरा अन् गर्लफ्रेंडची झाली मोठी फजिती, पाहा व्हिडिओ

Something that happened in Chandigarh University is very unfortunate. It’s time for us to stand with our sisters and set an example of a responsible society. These are testing times for us, not for the victims.

Be responsible 🙏

— sonu sood (@SonuSood) September 18, 2022