Cruise Drugs Case : बॉलिवूड (Bollywood) सुपरस्टार शाहरुख खानचा (Actor Shah Rukh Khan) मुलगा आर्यन खानला (Aryan Khan) क्रुझ ड्रग्ज प्रकरणात (Cruise Drugs Case) मोठा दिलासा मिळाला आहे. क्रूझ ड्रग्स प्रकरणात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) आर्यन खानला क्लिनचीट दिली आहे. आर्यन खानसह 6 जणांना याप्रकरणात क्लिनचीट मिळाली आहे. एनसीबीचे डीडीजी संजय सिंह यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. सबळ पुराव्यांअभावी सहा जणांविरोधात कोणतेही आरोप नाहीत. फक्त 14 जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

क्रुझ ड्रग्ज प्रकरणात एनसीबीने आर्यनसह 20 जणांना अटक केली होती. यापैकी सहा जणांना दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये आर्यन खानच्या नावाचा देखील समावेश आहे. या प्रकरणात आर्यन खानसह सहा जणांना दिलासा मिळाला आहे कारण त्याच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. फक्त 14 जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी एकूण 10 व्हॉल्यूमचे 6000 पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये एनसीबीने दिलेल्या माहितीनुसार, आर्यन खान आणि महककडे ड्रग्ज सापडले नव्हते.

Cruise drug bust case | All the accused persons were found in possession of Narcotics except Aryan and Mohak, reads a statement of Sanjay Kumar Singh, DDG (Operations), NCB

