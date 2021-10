मुंबई: बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खान (Bollywood Actor ShahRukh Khan) याचा सुपुत्र आर्यन खान (Aryan Khan) याचे पाय आणखी खोलात गेले आहेत. क्रुझ ड्रग्स पार्टी प्रकरणी (Cruise Drugs Party Case)अटकेत असलेल्या आर्यन खानच्या न्यायालयीन कोठडीत आणखी चार दिवसांची वाढ (Extends judicial Custody) करण्यात आली आहे. आर्यन खानसह अरबाझ मर्चंट आणि मुनमुन धामेचा हिच्या न्यायालयीन कोठडी 30 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्यनची दिवाळीही (Diwali 2021) तुरुंगात जाणार की काय, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.Also Read - Ananya Panday फक्त 12 वी पास, Aryan Khan सोबत पार्टीत अशी करायची मज्जा-मस्ती... पाहा Photo

विशेष कोर्टानं (Special NDPS Court) आर्यन खानचा (Aryan Khan Bail Rejected) जामीन बुधवारी नामंजूर केला होता. त्यामुळे आर्यन खानचा तुरुंगातील मुक्काम आणखी वाढला आहे. आता आर्यनच्या वकिलांनी मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High court) धाव घेतली आहे. आर्यन खानच्या जामीन अर्जावर मंगळवारी 26 ऑक्टोबर सुनावणी होणार आहे.

Drugs on cruise ship matter | Mumbai: Special NDPS Court extends judicial custody of Aryan Khan and others till 30th October.

