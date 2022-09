Dadasaheb Phalke Award: ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा पारेख (Asha Parekh) यांना दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आशा पारेख यांच्या वाढदिवसाच्या काही दिवस आधी ही घोषणा (Award, Dadasaheb Phalke Award for 2020) केली आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हवाल्याने यंदाचा दादासाहेब फाळके पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख (Veteran Asha Parekh) यांना दिला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. आशा पारेख यांनी अभिनयातून निवृत्ती घेतली असली तरी साठ आणि सत्तरच्या दशकातील त्या सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रींपैकी एक होत्या. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या काळात चित्रपट सृष्टीत राज्य केले. त्या काळी आशा पारेख या सर्वाधिक मानधन घेणार्‍या अभिनेत्री होत्या. दरम्यान 1992 मध्ये त्यांना चित्रपट क्षेत्रातील योगदानाबद्दल भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले होते.Also Read - National Film Awards : दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांतचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरव, येथे पाहा विजेत्यांची संपूर्ण यादी

