Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2022: रविवारी मुंबईत दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 2022 पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यातील काही मोठ्या विजेत्यांमध्ये पुष्पा: द राइज (वर्षातील चित्रपट), शेरशाह (सर्वोत्कृष्ट चित्रपट), रणवीर सिंग (सर्वोत्कृष्ट अभिनेता), क्रिती सेनन (सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री), मनोज वाजपेयी (वेब ​​सीरीज सर्वोत्कृष्ट अभिनेता), रवीना टंडन (वेब ​​सिरीज सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री) यांचा सामावेश आहे. याशिवाय अनुपमा मालिका ‘टेलीव्हिजन सिरीज ऑफ द इयर’ ठरली. तुम्ही येथे विजेत्यांची संपूर्ण यादी येथे पाहू शकता.Also Read - Rakhi Sawant Dance Video: राखी सावंतचा 'पुष्पा'मधील 'सामी सामी' गाण्यावर भन्नाट डान्स, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल!

फिल्म ऑफ द ईयर- पुष्पा: द राइज

सर्वोत्कृष्ट चित्रपट – शेरशाह

सर्वोत्कृष्ट अभिनेता – रणवीर सिंह

सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री – कृति सेनन

सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक – केन घोष

चित्रपट उद्योगात उत्कृष्ट योगदान – आशा पारेख

सहाय्यक भूमिका सर्वोत्कृष्ट अभिनेता – सतीश कौशिक

सहाय्यक भूमिका सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री – लारा दत्ता

नकारात्मक भूमिका सर्वोत्कृष्ट अभिनेता – आयुष शर्मा

समीक्षक सर्वोत्तम चित्रपट – सरदार उधम

समीक्षक सर्वोत्तम अभिनेता – सिद्धार्थ मल्होत्रा

समीक्षक सर्वोत्तम अभिनेत्री – कियारा आडवाणी

पीपल्स चॉइस सर्वोत्कृष्ट अभिनेता – अभिमन्यु दसानी

पीपुल्स च्वाइस सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री – राधिका मदनी

सर्वोत्तम पदार्पण – अहान शेट्टी

सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म – एक और दौर

सर्वोत्तम वेब सीरीज – कँडी

वेब सिरीजमधील सर्वोत्कृष्ट अभिनेता – मनोज बाजपेयी

वेब सिरीजमधील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री – रवीना टंडन

टेलीव्हिजन सीरीज ऑफ द ईयर – अनुपमा

टेलीव्हिजन मालिकेतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेता – शहीर शेख

टेलीव्हिजन मालिकेतील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री – श्रद्धा आर्य

टेलीव्हिजन मालिकेतील सर्वात प्रॉमिसिंग अॅक्टर- धीरज धूपर

टेलिव्हिजन मालिकेतील सर्वात प्रॉमिसिंग अभिनेत्री – रूपाली गांगुली

सर्वोत्कृष्ट लघुपट – पॉलीक

सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक पुरुष – विशाल मिश्रा

सर्वोत्कृष्ट महिला पार्श्वगायिका – कनिका कपूर

