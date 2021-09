नवी दिल्ली: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पदुकोण (Deepika Padukone) पुन्हा एकदा हॉलिवूड चित्रपटात (Hollywood film) दिसणार आहे. दीपिका आगामी आंतरराष्ट्रीय क्रॉस कल्चरल (Cross Cultural) रोमँटिक कॉमेडी (Romantic Comedy film) चित्रपटात झळकणार आहे. या चित्रपटाचे शीर्षक अद्याप निर्मात्यांनी शेअर केलेले नाही. इरोस एसटीएक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशनचे (Eros Stx Global Corporation) एक डिव्हिजन असलेल्या एसटीएक्सफिल्म्सने (STX Entertainment) दीपिकासोबत एक रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट तयार करणार असल्याचे सांगितले आहे.Also Read - बॉलिवूडच्या या 9 अभिनेत्रींनी चोरलाय दुसऱ्या अभिनेत्रीचा बॉयफ्रेंड, यादीमध्ये या स्टारकिड्सचा समावेश!

टाइम मासिकाने 2018 मध्ये दीपिकाला जगातील 100 प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक म्हणून घोषित केले होते. ती म्हणाली की, "'का' प्रोडक्शन्सची स्थापना जागतिक आवाहनांसह उद्देशपूर्ण कंन्टेटची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. एसटीएक्सफिल्म्स आणि टेम्पल हिल प्रॉडक्शन्ससोबत पार्टनरशिप करताना मला आनंद झाला आहे."

एसटीएक्सफिल्म्स मोशन पिक्चर ग्रुपचे चेअरमन अॅडम फोगेलसन यांनी मंगळवारी ही घोषणा केली.

एसटीएक्सफिल्म्स मोशन पिक्चर ग्रुपचे चेअरमन अॅडम फोगेलसन यांनी मंगळवारी ही घोषणा केली. फॉगेलसन म्हणाले “एक कारण आहे की दीपिका भारतातून येणाऱ्या सर्वात मोठ्या ग्लोबल स्टार्सपैकी एक आहे. ती एक अत्यंत प्रतिभावान अभिनेत्री आहे आणि तिची व्यक्तिरेखा आंतरराष्ट्रीय सुपरस्टार म्हणून वाढत आहे. अनेक इरोस आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांमध्ये तिला अभूतपूर्व यश मिळाले आहे. टेम्पल हिल येथे आमच्या मित्रांसह आणि दीपिकासोबत रोमँटिक कॉमेडी चित्रपटाची निर्मिती करण्यासाठी उत्सुक आहोत.”

दीपिकाने हॉलिवूड स्टार विन डिझेलसोबत 'xXx द रिटर्न ऑफ जेंडर केज'मध्ये मुख्य भूमिका निभावत आपल्या इंग्रजी भाषेतील चित्रपटात पदार्पण केले. याशिवाय बॉलिवूडमध्ये आगामी काळात दीपिका कबीर खानच्या 83 चित्रपटासह शकुन बत्राचा एक चित्रपट, मेगास्टार अमिताभ बच्चन आणि अॅक्शन स्टार हृतिक रोशन यांच्यासोबत 'द इंटर्नटच्या हिंदी रिमेकमध्ये दिसणार आहे.