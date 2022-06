Deepika Padukone Hospitalized: बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) हिची प्रकृती अचानक बिघडली. तिला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. दीपिका पादुकोण ही हैदराबादेत एका चित्रपटाचे शूटिंग सुरू होते. याचदरम्यान तिची तब्येत (Deepika Padukone Health Updates) बिघडली. दीपिका ही हैदराबादहून विमानाने तातडीने मुंबईकडे रवाना झाल्याची देखील माहिती मिळाली आहे.Also Read - Urfi Javed Viral Video: व्हायरल झाल्याने मिळत नाहीत पैसे, बोल्ड अवतारात फिरणाऱ्या उर्फीने शोधला पैसे कमावण्याचा नवा मार्ग

दीपिकाचा आगामी चित्रपट Project K ची शूटिंग सुरू आहे. या चित्रपटात दीपिकासोबत दाक्षिणात्य अभिनेता आणि सुपरस्टार प्रभास दिसणार आहे. Also Read - Mirzapur मध्ये डोक्यावरील पदर कधी न खाली पडू देणारी माधुरी भाभीचा हा अवतार पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क

रिपोर्ट्सनुसार, दीपिकाच्या छातीत अचानक वेदना सुरू झाल्या. त्यानंतर तिला हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. तिचे चेकअप करण्यात आले आहे. दीपिका आता ठिक असून ती विमानाने हैदराबादहून मुंबईकडे रवाना झाली आहे. दीपिकाला डॉक्टरांनी विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. दरम्यान, अद्याप याबाबत दीपिकांच्या टीमकडून अधिकृत माहिती समजू शकलेली नाही. Also Read - Ankita Lokhande Video Viral: नव्या घरी जाताच पतीसोबत रोमॅंटिक झाली अंकिता लोखंडे, किचनमध्येच...

#DeepikaPadukone is now perfectly fine and back to the sets of #ProjectK.

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) June 14, 2022