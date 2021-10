मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीग 2021 चा (IPL 2021) हंगाम नुकताच संपला आहे. असं असलं तरी पुढील हंगामाची चर्चा आतापासून जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. आयपीएलच्या पुढील हंगामात (IPL 2022) आठऐवजी 10 संघ या सहभागी होणार आहे. या दोन नवीन संघांच्या खरेदीसाठी लोकांना आमंत्रित केले जात असून सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या दोन्ही संघांचे मालक होण्यासाठी अनेक दिग्गज आणि व्यावसायिकांमध्ये जोरदार स्पर्धा सुरू आहे. (Deepika Padukone IPL Bid: IPL team to buy Deepika Padukone and Ranveer Singh! England’s football club Manchester United is also in competition)Also Read - Highest Paid Bollywood Actress: बॉलिवूडच्या 'या' अभिनेत्रींना कास्ट करताना निर्मात्यांना फूटतो घाम, एका चित्रपटाचे मानधन ऐकल्यावर बसेल धक्का!

माध्यमांतील वृत्तांनुसार बॉलिवूडमधील स्टार कपल दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग (Deepika Padukone and Ranveer Singh) हे देखील इंडियन प्रीमियर लीगमधील (IPL 2022) संघाचे मालक होण्यास इच्छुक आहेत. आयपीएलच्या पुढील वर्षीच्या हंगामात दोन नवीन फ्रँचायझी समाविष्ट होणार आहेत. यामुळे आयपीएलमधील संघांची संख्या दहा होईल. आयपीएलच्या प्रशासकीय समितीने दोन नवीन संघांचे हक्क मिळविण्यासाठी बोली आमंत्रित केल्या होत्या. यातील दीपिका पदुकोण (Deepika Padukone) आणि रणवीर सिंग (Ranveer Singh) यांच्या बोलीचा रिपोर्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. Also Read - Aila Re Aillaa Song Teaser: 'सूर्यवंशी'च्या 'आइला रे आइला' गाण्याचा टीझर रिलीज, अक्षय, अजय आणि रणवीरची सोबत एंट्री

दुसरीकडे कोलकाता नाइट रायडर्सचे (KKR) यष्टीरक्षक दिनेश कार्तिकने (Dinesh Kartik) ट्विटरवर एक विनोद पोस्ट केला आहे. त्याने लिहिले की ‘रणवीरच्या मालकीची टीमची जर्सी मनोरंजक असेल, कारण तो त्याच्या ड्रेसिंगसाठी प्रसिद्ध आहे’. Also Read - Bollywood Celebrities Who Dont Drink: दारुला अजिबात हात लावत नाहीत हे बॉलिवूड सेलिब्रिटी, लिस्टमध्ये आहेत यांची नावं!

The jerseys gonna be interesting for that team 😜 https://t.co/mH4tatYM9T — DK (@DineshKarthik) October 22, 2021

या दोघांशिवाय इंग्लंडचा प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब मँचेस्टर युनायटेडचा (Manchester United F.C.) देखील आयपीएलचा संघ खरेदी करण्याच्या दावेदारांमध्ये समावेश आहे. असे मानले जात होते की केवळ दोन कंपन्या दोन संघ खरेदी करण्यासाठी स्पर्धेत आहेत. परंतु आता स्पर्धा कठीण होणार आहे कारण अदानी ग्रुप, आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप आणि टॉरेंट फार्मा सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी देखील संघ खरेदी करण्याची तयारी केली आहे.