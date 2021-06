मुंबई : बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप कुमार (Dilip Kumar) यांना मुंबईतील पीडी हिंदुजा रुग्णालयात (PD Hinduja Hospital) दाखल करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. ज्येष्ठ अभिनेत्री आणि त्यांची पत्नी सायरा बानो (Saira Banu) यांनी दिलीप कुमार यांना रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती दिली आहे. (Dilip Kumar is admitted to PD Hinduja Hospital in Mumbai) Also Read - Kiara Advani Swimming: कियारा आडवाणीने माशांसोबत लावली रेस, अंडर वॉटर स्विमिंगचा व्हिडिओ व्हायरल!

ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप कुमार सध्या 98 वर्षांचे आहेत आणि त्यांना वयोमानामुळं उद्भवणाऱ्या आरोग्यासंबंधीच्या समस्यांचा दीर्घकाळापासून सामना करावा लागत आहे. सध्या त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर डॉक्टर उपचार करत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीविषयी अद्याप सविस्तर माहितीची प्रतिक्षा आहे. (Dilip Kumar is admitted to PD Hinduja Hospital in Mumbai)

Veteran actor Dilip Kumar has been admitted to PD Hinduja Hospital in Mumbai. He was having breathing issues since past few days, says his wife Saira Banu pic.twitter.com/eNn4hfhELL

