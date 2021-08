मुंबई: नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) शनिवारी मुंबईतील बॉलिवूड अभिनेता अरमान कोहलीच्या (Armaan Kohli) घरावर छापा टाकला. केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी एजन्सीने (NCB) टीव्ही अभिनेता गौरव दीक्षितच्या अटकेच्या एका दिवसानंतर ही कारवाई केली आहे. एनसीबीच्या अधिकाऱ्याने तपशीलवार माहिती न देता अरमान कोहलीच्या (Armaan Kohli) मुंबई येथील घरी छापेमारी सुरू असल्याचे सांगितले. अरमानने दुश्मन जमाना, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनीया ले जायेंगे या सारख्या बड्या सिनेमात अरमानने महत्वाच्या भूमिका निभावल्या आहेत. याचबरोबर तो बिग बॉसच्या सातव्या सीझनमध्ये देखील सहभागी झाला होता. (Drugs Case: NCB raids Bollywood actor Arman Kohli’s house, The action comes a day after the arrest of TV actor Gaurav Dixit)Also Read - Drugs Case: ड्रग्ज प्रकरणी टीव्ही अभिनेता गौरव दीक्षितला NCBने केली अटक

दरम्यान, मुंबईच्या एका कोर्टाने अमली पदार्थाच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला टीव्ही अभिनेता गौरव दीक्षितला 30 ऑगस्टपर्यंत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोची (NCB) कोठडी सुनावली आहे. NCB कडून विशेष सरकारी वकील अद्वैत सेठना यांनी सांगितले की बंदी घातलेल्या औषधाशी संबंधित केस आहे आणि त्यामुळे दीक्षितची आणखी चौकशी करण्याची गरज आहे. समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली आहे. बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर सुरू झालेल्या नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या तपासाने अनेक अभिनेत्यांना आपल्या कचाट्यात घेतलं आहे.

Narcotics Control Bureau (NCB) says it is conducting a raid on the residence of actor Armaan Kohli in Mumbai (File photo) pic.twitter.com/MtdwsXL7VY — ANI (@ANI) August 28, 2021

आरोपीची बाजू मांडत अॅड. कुशल मोर युक्तिवाद केला की जप्ती कमी प्रमाणात झाली आहे आणि दीक्षितला जामिनावर सोडले पाहिजे. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला 30 ऑगस्टपर्यंत एनसीबी कोठडी सुनावली. दरम्यान, एप्रिल 2021 मध्ये अभिनेता एजाज खान आणि काही इतरांच्या चौकशीत दीक्षितचे नाव समोर आल्यानंतर एनसीबी गेल्या काही महिन्यांपासून दीक्षितच्या शोधात होती. तपास यंत्रणेने त्यावेळी दीक्षितच्या लोखंडवाला येथील घराची झडती घेतली होती आणि अंमली पदार्थ जप्त केले होते. (Drugs Case: NCB raids Bollywood actor Arman Kohli’s house, The action comes a day after the arrest of TV actor Gaurav Dixit)