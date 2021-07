नवी दिल्ली : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री यामी गौतमला (Actress Yami Gautam) ईडीने समन्स बजावल्यानंतर आता अभिनेता डिनो मोरिया (Dino Morea) देखील ईडीच्या रडारवर आला आहे. ईडीने काँग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल (Congress Leader Ahmed Patel) यांचे जावई इरफान अहमद सिद्दीकी, डिनो मोरिया, संजय खान आणि डीजे अकील यांच्याविरोधात बँकेची फसवणूक (Bank Fraud) आणि मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणी (money laundering case) कारवाई केली आहे. याप्रकरणी ईडीने (ED) डिनो मोरियासह या सर्वांची कोट्यवधींची संपत्ती जप्त केली आहे. पीएमएलए कायद्यांतर्गत (PMLA Act) ईडीने या चारही जणांच्या संपत्तीवर जप्तीची कारवाई केली आहे. Also Read - Mandira Bedi Villa Rent: मंदिराचा मढ आयलँडवरील आलिशान बंगला मिळणार भाड्याने, एका रात्रीसाठी द्यावं लागणार एवढं भाडं!

Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached movable & immovable properties worth Rs. 8.79 Crore under PMLA in Sandesara Group case. With this attachment, the total attachment reached to Rs 14,521.80 Crore: ED pic.twitter.com/tBylEB1rPI

— ANI (@ANI) July 2, 2021

