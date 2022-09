Emraan Hashmi : बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाश्मी (Emraan Hashmi) सध्या जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये त्याच्या आगामी चित्रपटाचे शूटिंग करत आहे. नुकताच जेव्हा अभिनेता संध्याकाळी शूटिंग संपवून बाहेर आला तेव्हा एकाने त्याच्यावर दगडफेक केली. मात्र, दगडफेक करणाऱ्याची ओळख पटल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली आहे. या संपूर्ण घटनेबाबत अनंतनाग पोलिसांनीही आपले निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.Also Read - Eknath Shinde Duplicate : ड्युप्लिकेट सीएमने सराईत गुन्हेगारासोबत फोटो काढून केला व्हायरल, विजय मानेवर गुन्हा दाखल!

पोलिसांनी सांगितले की, 'पहलगाम'मध्ये सुरू असलेल्या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान, 18 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 07:15 वाजता शूट संपल्यानंतर इमरान हाश्मी (Emraan Hashmi) चित्रपटाच्या उर्वरित टीमसह पहलगामच्या मुख्य बाजारपेठेकडे जात होता. यावेळी एकाने क्रू मेंबर्सवर दगडफेक केली. या प्रकरणी पहलगाम पोलिस ठाण्यात FIR (एफआयआर क्रमांक 77/2022) दाखल करण्यात आला आहे. सोबतच या हल्लेखोराची ओळख पटवून त्याला अटक करण्यात आली आहे.

इमरान हाश्मी दक्षिण काश्मीरमध्ये शूटिंग करत असताना पहलगाममध्ये त्याच्यावर दगडफेक करण्यात आली होती. सूत्रांचे म्हणणे आहे की या संदर्भात कलम 77/22 U/S 147, 148, 370, 336, 323 अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. इमरान काश्मीरच्या पहलगाममध्ये त्याच्या आगामी 'ग्राउंड झिरो' चित्रपटाचे शूटिंग करत आहे.

J&K | During the ongoing film shooting at Pahalgam, on 18th Sept, at the closing of the shooting at 7:15pm, One miscreant pelted stones at the crew members. Accordingly, FIR was registered at Police Station Pahalgam. The miscreant was identified and arrested: Anantnag Police

