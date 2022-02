Kangna Ranaut Angry On Kid Who Is Copying Alia Bhatt Gangubai Kathiawadi: आलिया भट्टच्या (Alia Bhatt) गंगूबाई काठियावाडी (Gangubai Kathiawadi) या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाल्यापासून खूप चर्चेत आहे. एकीकडे हा चित्रपट काही लोकांच्या पसंतीस उतरला आहे. तर काहींनी याविरोधात मोर्चा सुरू केला आहे. गंगूबाई काठियावाडी कुटुंबाचेही नाव या यादीत आहे. सोशल मीडियावरही लोक या ट्रेलरला (gangubai kathiawadi trailer) प्रचंड पसंती देत ​​आहेत. आलियाच्या अभिनयाचे सर्वत्र कौतुक होत असतानाच अनेक चाहते चित्रपटाचा सिक्वेन्स रिक्रिएट करताना दिसत आहेत. एका छोट्या मुलीनेही या ट्रेलरमधील आलियाचा एक सीन कॉपी केला आहे. मात्र हा व्हिडिओ क्वीन कंगना रानौतला (Kangna Ranaut) आवडला नाही आणि तिने यावर जोरदार टीका केली आहे.Also Read - Gangubai Kathiawadi New Song: गंगूबाई काठियावाडीचं नवं गाणं 'जब सैयां' रिलीज, श्रेया घोषालचा मंत्रमुग्ध करणारा आवाज

दरम्यान, सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. यात एक अल्पवयीन मुलगी चित्रपटातील आलियाच्या लुकची नक्कल करताना दिसत आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना कंगनाने पुन्हा एकदा आपले मत व्यक्त केले आहे. तसेच या मुलीला असा अभिनय आणि अनुकरण करू नये असा सल्ला दिला आहे. ‘लॉक अप’च्या ट्रेलरच्या प्रमोशनसाठी आलेल्या कंगना राणौतने ‘इंडिया डॉट कॉम’शी बोलताना आलिया भट्टच्या चित्रपटाचे प्रमोशन आणि पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. तुम्ही अशा प्रकारे लहान मुलांकडून चित्रपटाचे प्रमोशन करत आहात. तुला काय दाखवायचे आहे?, असे कंगना म्हणाली. Also Read - Viral Vodeo: गंगुबाई काठियावाडीच्या डायलॉगसोबतच चिमुकलीचा जबरदस्त अ‍ॅटिट्यूड; व्हिडीओ पाहून व्हाल थक्क!

कंगनाने याआधीही अनेकदा दीपिका पदुकोणवर निशाणा साधला आहे. दीपिकाच्या ‘गेहराइयां’ या चित्रपटाची खिल्ली उडवत कंगनाने लिहिले की “चित्रपटाच्या नावावर कचरा मांडू नका. कंगनाच्या आगामी प्रोजेक्टविषयी बोलायचे झाल्यास ती आता रिअॅलिटी शो ‘लॉक अप’ होस्ट करताना दिसणार आहे. Also Read - Gangubai Kathiawadi: आलिया भट्ट गेली होती मुंबईच्या रेड लाईट एरियात! तिथे सेक्स वर्कर्स...

दरम्यान, कंगना रणौतने तिच्या इन्स्टा स्टोरीवर छोट्या मुलीचा व्हिडीओ शेअर करत लिहिले होते की “या मुलीने तोंडात बीडी घेऊन अश्लील संवाद बोलताना सेक्स वर्करची नक्कल करावी का? बघा या मुलीची देहबोली? या वयात लैंगिकता दाखवणे योग्य आहे का? अशी आणखी शेकडो मुले आहेत ज्यांचा अशा प्रकारे वापर केला जात आहे”. गंगूबाई काठियावाडी हा चित्रपट 60 च्या दशकातील कामाठीपुरा येथील प्रसिद्ध सेक्स वर्कर गंगूबाईच्या जीवनावर आधारित आहे.