मुंबई: अभिनेता रणवीर सिंगचा (Ranveer Singh) मोस्ट अवेटेड चित्रपट ’83’ (Film 83) शुक्रवारी 24 डिसेंबरला ख्रिसमसच्या मुहूर्तावर थिएटरमध्ये रिलीज झाला आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंगने (Ranveer Singh) भारताचे माजी कर्णधार कपिल देव (Kapil Dev) यांची भूमिका साकारली आहे. लॉर्ड्सच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजचा पराभव करून भारताने 1983 मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला होता. कबीर खान (Kabir Khan) दिग्दर्शित हा चित्रपट भारताच्या ऐतिहासिक विजयावर आधारित आहे.Also Read - ब्लॅक स्ट्रॅपलेस वेलवेट गाऊनमध्ये Deepika Padukonचा हॉट अवतार, तिच्या सुंदर लूकवर चाहते घायाळ!

’83’ चित्रपटात अभिनेता रणवीर सिंग (Ranveer Singh) विश्वचषक विजेता कर्णधार कपिल देव (Kapil Dev) यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. भारताला 38 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या इतर भारतीय खेळाडूंची भूमिकाही या चित्रपटात दाखवण्यात येणार आहे. रिपोर्टनुसार 83 (Film 83) हा चित्रपट बनवण्यासाठी निर्मात्यांनी खूप मोठा पैसा खर्च केला आहे. निर्मात्यांनी 1983 विश्वचषक विजेता भारतीय संघातील (1983 World Cup winning Indian team) खेळाडूंचे पात्र दाखवण्यासाठी कपिल देवसह इतर खेळांडूंनाही मोठी रक्कम दिली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया हा चित्रपट पडद्यावर आणण्यासाठी निर्मात्यांना किती पैसे मोजावे लागले. Also Read - Sara Ali Khanचा रणवीर सिंगसोबत 'अतरंगी रे'मधील गाण्यावर #ChakaChak Dance, व्हिडिओला मिळाले लाखो व्ह्यूज!

चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी खर्च केला एवढा पैसा

बॉलिवूड हंगामाच्या रिपोर्टनुसार ’83’ चित्रपट बनवण्यासाठी निर्मात्यांनी मोठा खर्च केला आहे. निर्मात्यांनी कपिल देवसह 1983 विश्वचषक भारतीय संघातील खेळाडूंचे पात्र दाखवण्यासाठी मोठी रक्कम दिली आहे. बॉलीवूड हंगामातील एका रिपोर्टनुसार निर्मात्यांनी ’83’ चित्रपटासाठी वर्ल्ड कप विजेत्या टीमच्या सदस्यांना सुमारे 15 कोटी रुपये दिले आहेत. तर कॅप्टन कपिल देव यांना सर्वाधिक रक्कम मिळाली आहे. रिपोर्टनुसार चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी कपिल देव यांना त्यांचे पात्र पडद्यावर दाखवण्यासाठी पाच कोटी रुपये दिले आहेत. (Film 83 Kabir Khan Spend This Much On 1983 Star Cricketer) Also Read - 83 Official Trailer : रणवीर सिंहच्या '83' सिनेमाचा अंगावर शहारा आणणारा ट्रेलर प्रदर्शित, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

या कलाकारांनी साकारल्या महत्त्वाच्या भूमिका

पंकज त्रिपाठी यांनी चित्रपटात टीम मॅनेजर पीआर मान सिंग यांची भूमिका साकारली आहे. ताहिर राज भसीन सुनील गावसकर यांची भूमिका साकारत आहेत. याशिवाय चित्रपटात अनेक मुख्य भूमिका आहेत. जीवाने कृष्णमाचारी श्रीकांत, हार्डी संधू मदन लाल लकीच्या भूमिकेत, एमी विर्कने बलविंदर संधूची भूमिका केली आहे. सय्यद किरमाणीच्या भूमिकेत साहिल खट्टर, संदीप पाटीलच्या भूमिकेत चिराग पाटील आहे. याशिवाय दिलीप वेंगसकर यांच्या भूमिकेत मराठमोळा अभिनेता आदिनाथ कोठारे आहे. (Film 83: Producers of ’83’ pay huge amount to former cricketers, Kapil Dev gets so many crores)