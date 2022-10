Kamal Kishore Mishra Arrested : मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) चित्रपट निर्माता कमल किशोर मिश्रा यांना अटक (Kamat Kishore Mishra Arrested) केली आहे. कमल किशोर मिश्रा यांनी आपल्या पत्नीला कारखाली चिरडले होते. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी कारवाई करत त्यांना अटक केली आहे. कमल किशोर मिश्रा यांना त्यांच्या पत्नीने एका महिलेसोबत कारमध्ये रंगेहात पकडले होते. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पत्नीच्या अंगावर गाडी टाकत चिरडण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल (Social Media) मीडियावर तुफान व्हायरल (Viral Video) झाला. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधाच अटकेची कारवाई केली आहे.Also Read - Deepika Padukone चा कूल अंदाज पाहून चाहते फिदा, ब्लॅक कलरच्या ड्रेसमध्ये दिसते खूपच सुंदर!

मुंबईतल्या अंधेरीमध्ये बिल्डिंगच्या पार्किमध्ये उभ्या असलेल्या गाडीत कमल किशोर मिश्रा आपल्या प्रेयसीसोबत बसले होते. दोघांचे अश्लिल चाळे सुरु असताना कमल यांच्या पत्नीने त्यांना रंगेहात पडकले. कमल यांच्या पत्नीने त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. तर कमल यांनी गाडी सुरु करुन पत्नीला चिरडून पुढे नेली. ही घटना पार्किंमध्ये असलेल्या सीसीटीव्हीत कैद झाली होती. या घटनेत कारखाली आल्यामुळे कमल किशोर मिश्राच्या पत्नीच्या पायाला, हाताला आणि डोक्याला जखम झाली आहे. Also Read - Rakul Preet Singh: पिंक बॉडीकॉन ड्रेसमध्ये रकुल प्रीत सिंहचा सिझलिंग लूक, दिसतेय खूपच हॉट!

#UPDATE | Mumbai: Film producer Kamal Kishore Mishra has been arrested by Police after interrogation.

He was detained by Amboli Police yesterday after a case was registered against him for hitting his wife with a car.

— ANI (@ANI) October 28, 2022