मुंबई : यशराज फिल्मने रणबीर कपूरच्या (Ranbir Kapoor) वाढदिवसानिमित्ताने आगामी सिनेमा 'शमशेरा'चं पहिलं पोस्टर (Shamshera first poster) रिलीज केलं आहे. या पोस्टरमध्ये रणबीरचा (Ranbir) हटके लूक समोर आला आहे. रणबीरचा हा लूक पाहून त्याच्या चाहत्यांना या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. यशराज फिल्मने (Yashraj film) सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या या पोस्टरमध्ये रणबीरचा अर्धाच चेहरा दिसतोय. यामध्ये रणबीरचे केस लांब असल्याचं दिसत आहे. या पोस्टरमुळे प्रेक्षकांची सिनेमाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. (First poster release of 'Shamshera'; Ranbir Kapoor's Different Look discussed on social media)

महाराष्ट्रात राज्य सरकारने सिनेमागृह (Cinema house) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यानंतर अनेक सिनेमांच्या रिलीज डेट जाहीर करण्यात येत आहेत. त्यामळे यशराज फिल्म निर्मित 'शमशेरा'चा (Shamshera) देखील समावेश आहे. शेमशेरा सिनेमाच्या प्रदर्शनाची तारीख देखील निर्मात्यांकडून जाहीर करण्यात आली आहे. या सिनेमात रणबीर कपूर सोबतच संजय दत्त (Sanjay Dutt) आणि वाणी कपूर (Vani Kapoor) मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. पुढील वर्षी 18 मार्च 2022 रोजी हा सिनेमा चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Also Read - ऐश्वर्या-रणबीरच्या इंटिमेट सीननं उडवली सगळ्यांची झोप! अभिनेता म्हणाला, ही भेट आधी झाली असती तर..

‘शमशेरा’ (Shamshera) 2020 मध्ये रिलीज होणार होता. परंतु साथीच्या आजारामुळे त्याला विलंब झाला. चित्रपटाबद्दल बोलताना एकदा रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) माध्यमांमध्ये म्हणाला होता की हा चित्रपट 1800 च्या दशकातील आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, “शमशेरा ही ‘डाकू’ची कथा नाही, तर 1800 च्या दशकातील चित्रपट आहे. हा एक डाकू जमातीचा आहे जो ब्रिटिशांपासून त्यांच्या हक्कांसाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे. ही शौर्याची एक महान कथा होती आणि आपल्या देशात ती तेव्हा प्रत्यक्षात घडली होती.” (First poster release of ‘Shamshera’; Ranbir Kapoor’s Different Look discussed on social media)