Ganesh Chaturthi 2022: भक्तांच्या लाडक्या बाप्पाचे आगमन 31 ऑगस्ट रोजी झाले आहे. सर्वसामान्य असो की बॉलिवूड सेलिब्रिटी सर्वजण गणेशोत्सवाच्या (Ganesh Utsav 2022) रंगात रंगले आहे. यात दरवर्षी गणेश चतुर्थीला गणपती घरी आणण्याची परंपरा कायम ठेवत बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) याने यावेळी अबरामसोबत गणपतीचे स्वागत केले आहे. शाहरुख खान अबरामला (Shah Rukh Khan Son) प्रेमाने ‘द लिटल वन’ म्हणतो. शाहरुखने वांद्रे परिसरातील त्याच्या मन्नत निवासस्थानी गणपतीचे स्वागत केले. यानंतर खान पिता-पुत्राने मित्रांना मोदक खाण्याची मेजवानी दिली.Also Read - Pune Ganesh Festival : तांबडी जोगेश्वरी आहे मानाचा दुसरा गणपती, जाणून घ्या वैशिष्ट्य!

दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने सर्वत्र उत्साह असतो. त्यात मुंबईत या उत्सवाचा जल्लोष वेगळाच आहे. सर्वसामान्यांपासून ते बॉलिवूड सेलिब्रिटी या उत्सवात सहभागी होतात. बॉलिवूडचे जवळपास सर्वच सेलिब्रिटी मग तो कुठल्याही धर्म आणि पंथाचा असो गोणेशोत्सवाच्या रंगात रंगलेला दिसतो. सेलिब्रिटींच्या गणेशोत्सवाचे एक वेगळेच आकर्षण असते. यात बॉलिवूडचा ‘किंग खान’ म्हणून ओळखला जाणाऱ्या शाहरुख खानाच्या घरातील गणेशोत्सवाचे विशेष आकर्षण असते. नेहमी प्रमाणे यंदाही शाहरुखने आपल्या घरात गणपतीची प्रतिष्ठापना केली आहे. Also Read - Katrina Kaif Vicky Kaushal : सलमानची बहीण अर्पिताच्या घरी बाप्पांच्या दर्शनासाठी आले विकी-कतरिना, फोटोज व्हायरल

सोशल मीडियावर गणपतीचा एक फोटो शेअर करत, शाहरुखने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, ‘मी माझ्या घरी गणपतीचे स्वागत लिटल वनसोबत केले. तुमची स्वप्ने जगा, सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा!’ Also Read - Ashtavinayak Ganpati Chintamani Theur: अष्टविनायकापैकी दुसरा गणपती, भक्तांच्या चिंता हरण करणारा थेऊरचा श्री चिंतामणी

The most secular Indian,the most humble human being,the most humble megastar,a self-made megastar of this generation as well as the whole world the one and only King Shah Rukh Khan 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑. love you so much Shah sir and proud to be your fan ❤️ pic.twitter.com/HVEkH0IFMw

