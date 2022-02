Gangubai Kathiawadi Movie : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री आलिया भट (Actress Alia Bhatt) तिचा आगामी चित्रपट ‘गंगूबाई काठियावाडी’मुळे (Gangubai Kathiawadi Movie) चांगलीच चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये आलियाने गंगूबाईंची जबरदस्त भूमिका साकारली आहे. या भूमिकेसाठी आलिया भटने खूप मेहनत घेतली आहे. आलिया भटच्या अभिनयाची झलक या चित्रपटाच्या टीझरमधून दिसून येत आहे. आलिया सुद्धा या चित्रपटातील वेगवेगळे व्हिडिओ आपल्या सोशल मीडिया (Social Media) अकाऊंटवरुन शेअर करत आहे. आलियाच्या गंगूबाईच्या भूमिकेला तिच्या चाहत्यांकडून खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. महत्वाचे म्हणजे तिच्या या भूमिकेवरुन तिचा बॉयफ्रेंड अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) चांगलाच त्रस्त झाला आहेत. यासंदर्भात रणबीरने तक्रार सुद्धा केली आहे.Also Read - Bappi Lahiri: आठवणीतील बप्पीदा! फोटोतून पाहा 'सोन्या'सारखा माणसाचा जीवनप्रवास...

Her boyfriend complains about her speaking like Gangubai at home 😂❤️ – Sanjay Leela Bhansali #RanbirKapoor #AliaBhatt #GangubaiKathiawadi pic.twitter.com/ukQgBdCBgD

— Phoebe ☆ #Jabsaiyaan (@aliapatakhahaii) February 16, 2022