The Kashmir Files वरून नवा वाद, इस्रायली डायरेक्टरला अनुपम खेर यांच्यासह विवेक अग्निहोत्रीनं सुनावलं...

The Kashmir Files: गोव्यात आयोजित 53 व्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडियाच्या (IFFI) समारोपप्रसंगी नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. इस्रायली चित्रपट निर्माते आणि इफ्फीचे ज्युरी प्रमुख नदाव लॅपिड (Nadav Lapid) यांनी ‘द काश्मीर फाइल्स’ या (The Kashmir Files) चित्रपटाला वल्गर आणि प्रोपोगंडा असे संबोधले आहे. नदाव लॅपिड यांच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर टीकेचा भंडीमार सुरू झाला आहे. बॉलिवूड अभिनेता अनुपम खेर (Anupam kher) यांनी देखील नवाद लॅपिड यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा समाचार घेतला आहे.’असत्याची उंची कितीही असली तरी सत्याच्या तुलनेत ते नेहमीच खुजे असते, अशा शब्दात अनुपम खेर यांनी नवाद लॅपिड यांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्याचबरोबर बॉलिवूड चित्रपट दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) यांनी देखील नवाद लॅपिड यांच्यावर पलटवार केला आहे.

कश्मीरी पंडितांनी सहन केलेला अन्याय आणि तत्कालीन परिस्थितीवर आधारित द काश्मीर फाईल्स या चित्रपटावर गोव्यात नुकत्याच पार पडलेल्या 53 व्या इफ्फी महोत्सवाच्या समारोपप्रसंगी ज्युरी नदाव लॅपिड यांनी वादग्रस्ट टिप्पणी केली होती. त्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. तसेच द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट देखील पुन्हा चर्चेत आला आहे.

द काश्मीर फाईल्स चित्रपटावर वादग्रस्त वक्तव्य करणारा नदाव लॅपिड यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होती. नदाव यांना ट्रोल केलं जात आहे. नदाव लॅपिड यांच्या वक्तव्याचा जोरदार निषेध देखील केला जात आहे.

बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी देखील नदाव लॅपिड यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा समाचार घेतला आहे. अनुपम खेर यांनी सोशल मीडियावर ‘द काश्मीर फाइल्स’मधील दृश्यासह इतिहासातील लोकांवरील अत्याचाराच्या इतर घटनांचे चित्र शेअर केले. ‘असत्याची उंची कितीही असली तरी ते सत्याच्या तुलनेत नेहमीच खुजे असते’, असे देखील अनुपम यांनी म्हटलं आहे. नवाद लॅपिड यांचं वक्तव्य पूर्वनियोजित होतं, असं देखील अनुपम यांनी म्हटलं आहे.

GM.

Truth is the most dangerous thing. It can make people lie. #CreativeConsciousness

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) November 29, 2022