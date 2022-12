IMDb List 2022: भारतातील टॉप 10 वेब सीरीजची लिस्ट आली समोर, 'पंचायत' आघाडीवर

IMDb List 2022: डिसेंबर सुरू होताच, IMDb ने सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रपट आणि सर्वाधिक भारतीय चित्रपट कलाकारांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. आता बुधवारी IMDb ने टॉप 10 भारतीय वेब सिरीजची यादी जाहीर केली आहे. पंचायत, दिल्ली क्राइम, गुलक, अभय, कॅम्पस डायरी आणि अपरन यांसारख्या मालिकांनी या प्रतिष्ठित यादीत आपले स्थान निर्माण केले आहे.

IMDb च्या या यादीत पंचायतने 8.9 गुणांसह पहिले स्थान, दिल्ली क्राइमने 8.5 रेटिंगसह दुसरे आणि रॉकेट बॉईज तिसरे स्थान पटकावले आहे, तर गुल्लकने या यादीत सर्वाधिक 9.1 रेटिंग मिळवले आहे. पंचायत, दिल्ली क्राइम, रॉकेट बॉईज याशिवाय गुल्लक, ह्यूमन, अभय, कॅम्पस डायरी, कॉलेज रोमान्स, एनसीआर डेज, अपराहन या सीरीजचाही यामध्ये समावेश आहे.

IMDb च्या या यादीमध्ये 1 जानेवारी ते 7 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान रिलीज झालेल्या सर्व वेब सिरीजचा समावेश आहे. यादीत समाविष्ट असलेल्या या वेब सिरीजला यूझर्सकडून दहा हजारांहून अधिक मते मिळाली आहेत आणि सर्वांना 10 पैकी रेटिंग देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये 7 पेक्षा जास्त रेटिंग मिळालेल्या सर्व सीरीजचा समावेश करण्यात आला आहे.

Presenting the IMDb Top 10 Most Popular Indian Web series of the year 2022 🥁💛 How many of your favourites made it to the list?#IMDbBestof2022 pic.twitter.com/mGJgdFpVAS

