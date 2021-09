मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदच्या (Bollywood actor Sonu Sood) मुंबईतील कार्यालयात इन्कम टॅक्स विभागाकडून (Income tax department) पाहणी केली जात आहे. सोनू सूदशी संबंधित सहा ठिकाणी आयकर विभागाचे अधिकारी सर्वेक्षण (Income tax officials surveying) करत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. सोनू सूदची (Sonu Sood) नुकतीच दिल्ली सरकारच्या शाळकरी विद्यार्थीसाठीच्या अभियानासाठी ब्रँड अॅम्बेसिडर (Brand Ambassador) म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या निवडीनंतर काही दिवसांतच इन्कम टॅक्स विभागाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. (Income tax department inspects Bollywood actor Sonu Sood’s Mumbai office Income tax officials are surveying six places related to Sonu Sood)Also Read - PHOTOS: आपल्या आई-वडिलांसोबत राहत नाहीत बॉलिवूडचे हे 5 सेलिब्रिटी, पाहा संपूर्ण लिस्ट!

दरम्यान कोरोना विषाणूच्या (coronavirus) प्रादुर्भावामुळे देशभरात लॉकडाऊन (lockdown) लागू करण्यात आल्यानंतर अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) चर्चेत आला होता. सोनू सूदने पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक गरजूंना अन्न पोहचवण्यापासून ते आपापल्या राज्यात परत जाण्यासाठी मदत (Help) केली होती. याशिवाय कोव्हिड लढात सोनू सूदने सामान्य जणांपर्यंत ऑक्सिजन पोहोचवण्याचं काम देखील केलं होतं. सोनू सूद कोव्हिड काळात ट्विटरवर अतिशय सक्रिय होता. त्याने अनेकांच्या हाकेला ओ देत कलाकार, खेळाडूंपासून ते अनेक गरजूंपर्यंत (Helping the needy) मदत केली.