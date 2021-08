मुंबई: इंडियन आइडल 12 ची (Indian Idol 12) सेकंड रनर-अप राहिलेली ‘मराठी मुलगी’ सायली कांबळे (Sayli Kamble) हिचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. सायलीनं फिल्म इंडस्ट्रीत पाऊल ठेवलं आहे. इंडियन आइडलची ग्रँड फिनाले संपताच सायलीला एका चित्रपटात पार्श्वगायिका म्हणून (Playback Singer) संधी मिळाली आहे. सायलीनं मराठी चित्रपट ‘कोल्‍हापूर डायरीज’साठी (Kolhapur Diaries) मराठी गीत गायिलं आहे. जुहू येथील स्‍टूडिओमध्ये नुकतंच सायलीचं गाणं रेकॉर्ड करण्यात आलं आहे.Also Read - Indian Idol 12 Final: पवनदीप राजन झाला इंडियन आयडलचा विनर?, व्हायरल होणाऱ्या फोटोमागचं सत्य घ्या जाणून!

‘कोल्‍हापूर डायरीज’ (Kolhapur Diaries) हा मल्याळम चित्रपट ‘अंगमाली डायरीज’चा (Angamaly Diaries) रीमेक आहे. प्रसिद्ध गायक अवधूत गुप्‍ते यानं हे गाणं कंपोज केलं आहे. जो राजननं या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे.



फिल्‍म क्रिटिक तरण आदर्श यांनी ट्विटर अकाउंटवरून सायलीचे अवधूत गुप्ते आणि राजन यांच्यासोबतचे फोटोज शेअर केले आहे. फोटो पाहिल्यानंतर चाहत्यांकडून सायलीवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. आता तर सायलीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

सायली म्हणाली, मी खूप नशीबवान आहे. इंडियन रनरअपची ट्रॉफी मिळताच दुसऱ्या दिवशी मला ऑफर मिळाली. मला कॉल आला आणि माझे सर्वात फेव्हरेट कंपोझर्स पैकी एक अवधूत गुप्‍ते यांच्यासाठी गाणं गायलं.

