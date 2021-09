मुंबई : सोनी टीव्हीवरील (Sony TV) गाण्याचा प्रसिद्ध रियालिटी शो ‘इंडियन आयडल’ला (Indian Idol) प्रेक्षकांकडून खूप चांगली पसंती मिळते. 2004पासून हिंदीमध्ये या रियालिटी शोला (Reality Show) सुरुवात झाली. तेव्हापासून ते आतापर्यंत या शोचे 12 सीझन (Indian Idol Season 12 ) पार पडले आहेत. हिंदी मधील या गाण्याच्या शोला प्रेक्षकांनी खूप चांगली पसंती दिलीच पण आता हा शो तुम्हाला मराठीमध्ये देखील पाहायला मिळणार आहे. लवकरच इंडियन आयडल मराठी (Indian Idol Marathi) तुमच्या भेटीला येणार आहे. गाण्याची आवड असणाऱ्या मराठी कलाकारांसाठी ही मोठी पर्वणीच असणार आहे.Also Read - Kaun Banega Crorepati 13 ची प्रतीक्षा संपली! जाणून घ्या शोची वेळ आणि संपूर्ण माहिती...

मराठी गायकांच्या प्रतिभेला इंडियन आयडल मराठीचा मंच मिळणार आहे. गायक होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या नवीन चेहऱ्यांना हा प्लॅटफॉर्म (Platform) मिळणार आहे. नुकताच या शोची घोषणा करण्यात आली. सोनी मराठी (Sony Marathi) वाहिनीने नुकताच इंडियन आयडल मराठीचा टीझर शेअर केला आहे. हा टीझर शेअर करत 'लवकरच… सोनी मराठी वाहिनीवर.' असे कॅप्शन देण्यात आले आहे. मराठीमध्ये सुरु होणाऱ्या या इंडियन आयडलची घोषणा झाल्यापासून प्रेक्षकांमध्ये कमालिची उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.

इंडियन आयडल हिंदीचा 12 वा सीझन खूपच गाजला. ‘इंडियन आयडॉल 12’चा महाअंतिम सोहळा नुकताच पार पडला. या सीझनचा विनर गायक पवनदीप राजन ठरला. स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर पवनदीप राजनला (Pavandeep Rajan) ही खास भेट मिळाली. यावर्षीच्या आणि मागच्या सीझनमध्ये रोहित राऊत (Rohit Raut) आणि सायली कांबळे (Sayali kambale) या दोन मराठी गायकांनी एकापेक्षा एक दमदार परफॉर्मस करुन प्रेक्षकांची मनं जिंकली. सायली कांबळे या सीझनमध्ये तिसरी विनर ठरली आहे. 2004 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या इंडियन आयडलच्या पहिल्या सीझनचा विजेता देखील मराठीच होता. अभिजीत सावंतने (Abhijeet Sawant) पहिल्या सीझनची ट्रॉफी जिंकली होती.