Ira Khan And Nupur Shikhare Got Engaged : बॉलिवूडचा (Bollywood) मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खानची (Aamir Khan) मुलगी इरा खान (Ira Khan) सोशल मीडियावर (Social Media) नेहमी चर्चेत असते. इरा खानने अजून बॉलिवूडमध्ये एन्ट्री केली नाही तरी सुद्धा सगळीकडे तिचीच चर्चा असते. सोशल मीडियावर सक्रिय असणारी इरा तिचा बॉयफ्रेंड नुपूर शिखरेसोबतचे व्हिडिओ आणि फोटो नेहमी शेअर करत असते. नुकताच इराने नुपूरसोबतचा एक क्यूट व्हिडिओ (Ira And Nupur Video) शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ पाहून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. कारण हा व्हिडिओ शेअर करत इराने नुपूरसोबत साखरपुडा (Ira Khan And Nupur Shikhare Got Engaged ) झाल्याचे जाहीर केले आहे.

इराने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर हा फिल्मी स्टाईल प्रपोजल व्हिडिओ शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ शेअर करत तिने नुपूरसोबत साखरपुडा झाल्याची घोषणा केली आहे. या व्हिडिओमध्ये नुपूर गुडघ्यांवर बसून इराला प्रपोज करताना दिसत आहे. इरा आणि नुपूरचा हा क्यूट व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून त्यांचे फॅन्स आणि सेलेब्स कमेंट करून दोघांचे अभिनंदन करत आहेत.

नूपुरने एका शोमध्ये इराला प्रपोज केले आहे. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, नुपूर आपली गर्लफ्रेंड इराकडे चालत येत आहे. सुरुवातीला हे दोघेही एकमेकांना किस करतात. त्यानंतर नुपूर गुडघ्यावर बसतो आणि इराच्या बोटात अंगठी घालून तिला प्रपोज करतो. पुन्हा दोघे एकमेकांना किस करतात. त्यानंतर दोघेही ‘हो’ म्हणतात. हा खास क्षण इन्स्टाग्रामवर शेअर करताना इराने लिहिले – ‘पोपये – तो हो म्हणाला. इरा- हो मी हो म्हणाले.’

इराने हा व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर सोशल मीडियावर सध्या त्यांचीच चर्चा होत आहे. इराच्या या पोस्टवर चाहते खूप कमेंट करत आहेत. अभिनेत्री फातिमा सना शेखने कमेंट करत लिहिले – ‘ही मी पाहिलेली सर्वात सुंदर गोष्ट आहे. उफ्फफ.. नुपुर शिखरे खूपच फिल्मी उफ्फफ…’ तर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकरने कमेंट करत लिहिले – ‘OMG अभिनंदन.’ दरम्यान, इरा खान 2020 पासून नुपूरला डेट करत आहे. नुपूर हा फिटनेस ट्रेनर आहे. या दोघांची जोडी चाहत्यांना खूप आवडते.