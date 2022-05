Janhvi Kapoor Cozy Photos From Party: बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) ही तिचा ग्लॅमरस अंदाज आणि लॅव्हिश लाइफस्टइलमुळे सध्या चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे जान्हवीला नाईट पार्टीची आवड आहे. अलिकडे जान्हवीने (Janhvi Kapoor) तिच्या काही मित्रांसोबत पार्टी केली. या पार्टीचे फोटो सोशल मीडियावर ‘टॉक ऑफ द टाउन’ बनले आहेत. पार्टीत जान्हवीसोबत एक तरुण दिसतोय. त्याचीही मोठी चर्चा सुरू आहे.Also Read - Signs of Crow in Jyotish Shastra: घराच्या छतावर कावळा येणे शुभ की अशुभ?

जान्हवी कपूरने शेअर केली कोझी फोटो…

जान्हवी कपूरने (Janhvi Kapoor) नाईट पार्टीच्या फोटोंचे कोलाज बनवून इंस्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. या फोटोमध्ये जान्हवीसोबत एक तरुण दिसतो आहे. जान्हवी त्याच्या खूपच क्लोज दिसते आहे. त्यामुळे प्रत्येक फोटोत जान्हवीसोबत दिसणारा तरुण कोण? असा प्रश्न प्रत्येक चाहत्याला पडला असावा.

View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

स्टार डॉटर्ससोबत ओरहान…

जान्हवी कपूरसोबत नाईट पार्टीत दिसणाऱ्या तरुणाचे नाव ओरहान (Orhan) आहे. ओरहान देखील सोशल मीडियावर खूप एक्टिव्ह आहे. तो देखील त्याचा प्रत्येक फोटो शेअर करत असतो. ओरहान हा स्टार डॉटर्ससोबत कायम पार्टी करताना दिसतो. शाहरुख खानची कन्या सुहाना आणि अजय देवगनची कन्या नयासा हिच्यासोबत देखील तो अनेकदा नाईट पार्टीत दिसला आहे.

View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

ओरहानसोबत जान्हवी कपूरचा व्हिडिओ…

जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) आणि ओरहान एकत्र नाईट पार्टीत दिसल्याची ही पहिली वेळ नाही. तर याआधी देखील अनेकदा दोघे दिसले आहेत. मुंबईत डान्स पार्टीतील एक व्हिडिओ आधी व्हायरल झाला होता. त्यात जान्हवी आणि ओरहान खास अंदाजात आणि लूकमध्ये दिसले होते.

View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

दरम्यान, जान्हवी सध्या तिच्या अपकमिंग प्रोजेक्टवर काम करते आहे. जान्हवी ‘गुड लक जॅरी’मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ‘मिस्टर एंड मिसेस माही’मध्ये देखील जान्हवी आणि राजकुमार राव एकत्र दिसणार आहे.