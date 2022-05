Karan Kundrra-Tejasswi Prakash Bold Video : टेलिव्हिजन एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ( Tejasswi Prakash ) आणि एक्टर करण कुंद्रा ( Karan Kundrra ) सोशल मीडियावर (Social Media ) नेहमी आपल्या प्रेमाचे रोमँटिक क्षण शेअर करत असतात. रियालिटी शो ‘बिग बॉस’मधून ( Bigg Boss ) बाहेर पडल्यानंतर दोन्ही एकमेकांना डेट करताना तर कधी कार्यक्रमात सोबत दिसतात. फॅन्स देखील या जोडीला पसंत करतात. बिग बॉस दरम्यान, ही जोडी खूप फेमस झाली होती. त्यामुळे फॅन्सनी त्यांना तेजरण (TejRan) नाव दिले होते. अशा या चर्चेत राहणाऱ्या कपलने एक बोल्ड व्हिडिओ ( Bold Video ) शेअर केला आहे. या व्हिडिओत दोन्ही एकामेकांना बिनधास्त किस करत आहेत. दोघांचा हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला असून फॅन्सची पसंती मिळत आहे.Also Read - 47व्या वर्षी Karisma Kapoor चा बोल्ड अवतार, फोटो पाहून चाहते झाले घायाळ!

सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ शेअर करत ' कोलकातामध्ये काय झालं होत?' असं कॅप्शन करण कुंद्रा याने दिले आहे. लव्हबर्डचा हा हॉट आणि बोल्ड व्हिडिओला लोकांची खूप पसंती मिळत आहे. हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओवर फॅन्स खूप कमेंट करत असून एका युजर्सने कमेंट करत ' You should add warning for weak hearts.' म्हटले. एका युजर्सने या व्हिडिओवर 'हॉट केमेस्ट्री' अशी तर दुसऱ्याने 'कोलकातामध्ये काय झाले? अशी प्रश्नात्मक कमेंट केली आहे. यासह अनेक कमेंट्स या व्हिडिओवर फॅन्सकडून देण्यात आल्या आहे.

बिग बॉसच्या घरातून बाहेर पाडल्यानंतर तेजस्वी आणि करण सोबत आहेत. कामात व्यस्त असताना देखील दोन्ही एकमेकांना वेळ देतात. जसा त्यांना वेळ मिळतो तसे लगेचच ते एकमेकांना भेटतात.