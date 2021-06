मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर-खान (Kareena Kapoor Khan) अलीकडेच दुसऱ्यांदा आई बनली आहे आणि कोरोनामुळं ती संपूर्ण वेळ घरात घालवत आहे. असं असतानाही ती सोशल मीडियावर अतिशय सक्रिय असते. करीना आपले अनेक फोटोज आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. मात्र, करीनाच्या चाहत्यांसाठी एक वाईट बातमी समोर येत आहे. ‘बेबो’ च्या विरोधात ट्विटरवर ‘बॉयकॉट करीना कपूर खान’ (Boycott Kareena Kapoor Khan) अशी मागणी करण्यात येत आहे. Also Read - Shruti Marathe Photoshoot : पावसात खुललं सौदर्य; श्रुती मराठेचं नवं फोटोशूट व्हायरल, चाहते घायाळ

‘बेबो’ च्या विरोधात ट्विटरवर करिना कपूर खानवर (Boycott Kareena Kapoor Khan) बहिष्कार घालण्याची मागणी होत आहे. पौराणिक कथेवर आधारीत ‘सीता’ चित्रपटात माती सिताची भूमिकेसाठी (Mythological Role of Sita) या चित्रपटासाठी निर्मात्यांनी करीनाला ऑफर दिली आहे. माध्यमातील वृत्तांनुसार या भूमिकेसाठी करीनाने मोठ्या रकमेची मागणी केली आहे. मात्र, या भूमिकेसाठी करीना पात्र नाही, असं म्हणत तिच्यावर बहिष्कार घालण्याची मागणी केली आहे. Also Read - Elephant Eat Helmet: ...अन बघता बघता भुकेलेल्या हत्तीनं हेलमेट खाल्लं, पाहा व्हिडिओ!

अलीकडेच यासंबंधित एक बातमी समोर आली होती. त्यानुसार निर्मात्यांनी ‘सीता’च्या भूमिकेसाठी (Mythological Role of Sita) करीना कपूर खानशी (Kareena Kapoor Khan) संपर्क साधला. तेव्हा तिने या भूमिकेसाठी 12 कोटी रुपये फी मागितल्याचं सांगण्यात येत आहे.

WE WANT ONLY HINDU ACTRESS FOR PLAYING MATA SITA ROLE

WE WILL NOT ACCEPT HER IN THE ROLE OF MATA SITA AT ALL #BoycottKareenaKhan pic.twitter.com/DVjyYhN1ka

— Manjeet Yadav 🔱🚩 (@manuyadavbjp) June 12, 2021