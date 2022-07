Kareena Kapoor Pregnancy : अभिनेत्री करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan)गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. ती लंडनमध्ये (london) आपल्या कुटुंबियांसोबत व्हॅकेशनसाठी गेली आहे. येथून तिचे अनेक फोटोज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामधील एक फोटो पाहून चाहत्यांनी तिचा बेबी बंप (baby bump) दिसत असल्याचा अंदाज चाहत्यांनी लावला होता. यानंतर सगळीकडे तिच्या तिसऱ्या प्रेग्नेंसीची चर्चा झाली. अनेक चाहत्यांनी तिला शुभेच्छा दिल्या तर अनेकांनी ट्रोल देखील केले. मात्र आता तिने आता या सर्व वृत्त्वांवर मजेदार पध्दतीने स्पष्टीकरण दिले आहे. मी प्रेग्नेंट नाही म्हणत तिने हे वृत्त फेटाळले आहे. मात्र तिचा मजेदार अंदाज चाहत्यांना पसंत पडत आहे.Also Read - Aishwarya Rai Pregnancy : दुसऱ्यांदा प्रेग्नेंट आहे ऐश्वर्या राय? व्हायरल व्हिडियो पाहून चाहत्यांनी लावला अंदाज

प्रेग्नेंसीच्या सततच्या बातम्या पाहून स्वतः करीना (Kareena Kapoor) देखील चकीत झाल्याचे दिसले. तिने याविषयी इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर करत स्पष्टीकरण दिले. तिने लिहिले की, ‘हा पास्ता आणि वाइन आहे… शांत राहा, मी प्रेग्नेंट नाही. सैफ म्हणतो की, त्याने पहिलेच लोकसंख्या वाढवण्यात मोठे योगदान दिले आहे.’ यानंतर करीनाने हे हसण्याचे इमोजी देखील शेअर केले आहे. Also Read - Karishma Kapoor Education: करिश्मा कपूरने सहावीत असतानाच सोडली होती शाळा, कारण जाणून व्हाल चकीत!

Also Read - लंडनमध्ये फिरताना दिसला MS Dhoni, माहीला पाहताच फॅन्सची गर्दी; Video होतोय व्हायरल

करीना कपूर खानने तिच्या नेटफ्लिक्स डेब्यू Devotion of suspect x चे शूटिंग गेल्या महिन्यात कलिम्पोंगमध्ये पूर्ण केले, त्यानंतर ती पती सैफ अली खान आणि मुले जेह अली खान (jeh ali khan) आणि तैमूर अली खान (taimur ali khan) यांच्यासह व्हॅकेशनचा आनंद घेत आहे. करीना कपूर खान सतत तिच्या दोन मुलांसोबत आणि पती सैफ अली खानसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असते.

Kareena and Saif spotted in London with friends pic.twitter.com/HBhGOQvKtm

— Kareena Kapoor Khan (@KareenaK_FC) July 15, 2022